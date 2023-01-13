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В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб - РИА Новости, 13.01.2023
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В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб
В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб - РИА Новости, 13.01.2023
В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб
Работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:04
2023-01-13T12:04
политика
олег морозов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что, по его мнению, в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "Нужна соответствующая процедура, и она будет создана. Такая работа ведётся", - сказал он. По словам парламентария, предложение Володина "отвечает на запрос большинства российских граждан". "Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане", - добавил он. Морозов отметил, что на основании закона такие граждане "могут и должны быть поражены в правах - и политических, и социальных, и имущественных". "Преумножая народонаселение Грузии, например, он не должен получать материнский капитал! Если занимается политической деятельностью за рубежом, не может выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах", - уточнил он.
https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html
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политика, олег морозов, россия, госдума рф
Политика, Олег Морозов, Россия, Госдума РФ
12:04 13.01.2023
 
В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб

Депутат Морозов заявил о работе над мерами против покинувших Россию и наносящих ей ущерб

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что, по его мнению, в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ.
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"Нужна соответствующая процедура, и она будет создана. Такая работа ведётся", - сказал он. По словам парламентария, предложение Володина "отвечает на запрос большинства российских граждан".
"Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане", - добавил он.
Морозов отметил, что на основании закона такие граждане "могут и должны быть поражены в правах - и политических, и социальных, и имущественных". "Преумножая народонаселение Грузии, например, он не должен получать материнский капитал! Если занимается политической деятельностью за рубежом, не может выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах", - уточнил он.
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