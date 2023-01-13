https://ria.ru/20230113/emigratsiya-1844586346.html

В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб

В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб - РИА Новости, 13.01.2023

В Госдуме анонсировали меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб

Работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:04

2023-01-13T12:04

2023-01-13T12:04

политика

олег морозов

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что, по его мнению, в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "Нужна соответствующая процедура, и она будет создана. Такая работа ведётся", - сказал он. По словам парламентария, предложение Володина "отвечает на запрос большинства российских граждан". "Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане", - добавил он. Морозов отметил, что на основании закона такие граждане "могут и должны быть поражены в правах - и политических, и социальных, и имущественных". "Преумножая народонаселение Грузии, например, он не должен получать материнский капитал! Если занимается политической деятельностью за рубежом, не может выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах", - уточнил он.

https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, олег морозов, россия, госдума рф