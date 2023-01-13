https://ria.ru/20230113/elka-1844519393.html

Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку

Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку - РИА Новости, 13.01.2023

Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку

Как правильно подготовить новогоднюю елку к утилизации и куда ее лучше выбросить, рассказал в интервью радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T02:10

2023-01-13T02:10

2023-01-13T02:10

общество

игорь поздняков

новый год

городское хозяйство москвы

ель

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Как правильно подготовить новогоднюю елку к утилизации и куда ее лучше выбросить, рассказал в интервью радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.В качестве мусора, оставленного в неподходящем месте, новогодняя елка может стать источником пожарной опасности, предупредил он.Во многих российских городах организованы пункты сбора новогодних елок, напомнил он."Правительство Москвы, например, проводит акцию "Елочный круговорот" и организует пункты сбора новогодних деревьев для их переработки в щепу. Акция проводится со 2 января 2023 года и продлится до конца февраля", – сказал Поздняков.По его словам, с точки зрения охраны окружающей среды хорошим выбором будет также самостоятельное изготовление из елки компоста."На свалке елка будет выделять газ, влияющий на изменение климата. При разложении двухметрового дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа. А в природе – другие условия, в виде компоста остатки елки превратятся в питательную среду для новых растений", – объяснил Поздняков.В случае, если у вас нет возможности отвезти дерево в пункт приема или использовать его в качестве материала для компоста, следует выбросить елку в подходящий для этой цели контейнер, продолжил он."Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости", – посоветовал Поздняков.Выбросить елку в обычный мусорный бак тоже можно, но для этого требуется определенная подготовка, добавил эксперт. Он рекомендует распилить дерево и срезать с него ветки."Сложите ветки и ствол вместе, перевяжите шпагатом или бинтом. Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак. Не стоит выбрасывать неподготовленные деревья", – заключил Игорь Поздняков в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20221231/opasno-1842573478.html

https://ria.ru/20230106/pererabotka-1840467102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, игорь поздняков, новый год, городское хозяйство москвы, ель