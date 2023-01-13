https://ria.ru/20230113/elka-1844519393.html
Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку
Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку - РИА Новости, 13.01.2023
Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку
Как правильно подготовить новогоднюю елку к утилизации и куда ее лучше выбросить, рассказал в интервью радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:10
2023-01-13T02:10
2023-01-13T02:10
общество
игорь поздняков
новый год
городское хозяйство москвы
ель
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Как правильно подготовить новогоднюю елку к утилизации и куда ее лучше выбросить, рассказал в интервью радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.В качестве мусора, оставленного в неподходящем месте, новогодняя елка может стать источником пожарной опасности, предупредил он.Во многих российских городах организованы пункты сбора новогодних елок, напомнил он."Правительство Москвы, например, проводит акцию "Елочный круговорот" и организует пункты сбора новогодних деревьев для их переработки в щепу. Акция проводится со 2 января 2023 года и продлится до конца февраля", – сказал Поздняков.По его словам, с точки зрения охраны окружающей среды хорошим выбором будет также самостоятельное изготовление из елки компоста."На свалке елка будет выделять газ, влияющий на изменение климата. При разложении двухметрового дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа. А в природе – другие условия, в виде компоста остатки елки превратятся в питательную среду для новых растений", – объяснил Поздняков.В случае, если у вас нет возможности отвезти дерево в пункт приема или использовать его в качестве материала для компоста, следует выбросить елку в подходящий для этой цели контейнер, продолжил он."Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости", – посоветовал Поздняков.Выбросить елку в обычный мусорный бак тоже можно, но для этого требуется определенная подготовка, добавил эксперт. Он рекомендует распилить дерево и срезать с него ветки."Сложите ветки и ствол вместе, перевяжите шпагатом или бинтом. Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак. Не стоит выбрасывать неподготовленные деревья", – заключил Игорь Поздняков в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20221231/opasno-1842573478.html
https://ria.ru/20230106/pererabotka-1840467102.html
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РИА Новости
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общество, игорь поздняков, новый год, городское хозяйство москвы, ель
Общество, Игорь Поздняков, Новый год, Городское хозяйство Москвы, Ель
Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку
Юрисконсульт Роскачества Поздняков посоветовал сдавать новогодние елки на пункты сбора
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Как правильно подготовить новогоднюю елку к утилизации и куда ее лучше выбросить, рассказал
в интервью радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
В качестве мусора, оставленного в неподходящем месте, новогодняя елка может стать источником пожарной опасности, предупредил он.
"Не выбрасывайте елку по старинке, пристроив ее у мусорных баков. С точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее сдать дерево на переработку", – отметил Поздняков.
Во многих российских городах организованы пункты сбора новогодних елок, напомнил он.
"Правительство Москвы, например, проводит акцию "Елочный круговорот" и организует пункты сбора новогодних деревьев для их переработки в щепу. Акция проводится со 2 января 2023 года и продлится до конца февраля", – сказал Поздняков.
По его словам, с точки зрения охраны окружающей среды хорошим выбором будет также самостоятельное изготовление из елки компоста.
"На свалке елка будет выделять газ, влияющий на изменение климата. При разложении двухметрового дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа. А в природе – другие условия, в виде компоста остатки елки превратятся в питательную среду для новых растений", – объяснил Поздняков.
В случае, если у вас нет возможности отвезти дерево в пункт приема или использовать его в качестве материала для компоста, следует выбросить елку в подходящий для этой цели контейнер, продолжил он.
"Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости", – посоветовал Поздняков.
Выбросить елку в обычный мусорный бак тоже можно, но для этого требуется определенная подготовка, добавил эксперт. Он рекомендует распилить дерево и срезать с него ветки.
"Сложите ветки и ствол вместе, перевяжите шпагатом или бинтом. Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак. Не стоит выбрасывать неподготовленные деревья", – заключил Игорь Поздняков в интервью радио Sputnik.