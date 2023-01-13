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Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку - РИА Новости, 13.01.2023
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Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку
Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку - РИА Новости, 13.01.2023
Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку
Как правильно подготовить новогоднюю елку к утилизации и куда ее лучше выбросить, рассказал в интервью радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:10
2023-01-13T02:10
общество
игорь поздняков
новый год
городское хозяйство москвы
ель
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Как правильно подготовить новогоднюю елку к утилизации и куда ее лучше выбросить, рассказал в интервью радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.В качестве мусора, оставленного в неподходящем месте, новогодняя елка может стать источником пожарной опасности, предупредил он.Во многих российских городах организованы пункты сбора новогодних елок, напомнил он."Правительство Москвы, например, проводит акцию "Елочный круговорот" и организует пункты сбора новогодних деревьев для их переработки в щепу. Акция проводится со 2 января 2023 года и продлится до конца февраля", – сказал Поздняков.По его словам, с точки зрения охраны окружающей среды хорошим выбором будет также самостоятельное изготовление из елки компоста."На свалке елка будет выделять газ, влияющий на изменение климата. При разложении двухметрового дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа. А в природе – другие условия, в виде компоста остатки елки превратятся в питательную среду для новых растений", – объяснил Поздняков.В случае, если у вас нет возможности отвезти дерево в пункт приема или использовать его в качестве материала для компоста, следует выбросить елку в подходящий для этой цели контейнер, продолжил он."Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости", – посоветовал Поздняков.Выбросить елку в обычный мусорный бак тоже можно, но для этого требуется определенная подготовка, добавил эксперт. Он рекомендует распилить дерево и срезать с него ветки."Сложите ветки и ствол вместе, перевяжите шпагатом или бинтом. Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак. Не стоит выбрасывать неподготовленные деревья", – заключил Игорь Поздняков в интервью радио Sputnik.
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общество, игорь поздняков, новый год, городское хозяйство москвы, ель
Общество, Игорь Поздняков, Новый год, Городское хозяйство Москвы, Ель
02:10 13.01.2023
 
Россиянам рассказали, куда нельзя выбрасывать новогоднюю елку

Юрисконсульт Роскачества Поздняков посоветовал сдавать новогодние елки на пункты сбора

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкНовогодние украшения на елке
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Новогодние украшения на елке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Как правильно подготовить новогоднюю елку к утилизации и куда ее лучше выбросить, рассказал в интервью радио Sputnik юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
В качестве мусора, оставленного в неподходящем месте, новогодняя елка может стать источником пожарной опасности, предупредил он.
"Не выбрасывайте елку по старинке, пристроив ее у мусорных баков. С точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее сдать дерево на переработку", – отметил Поздняков.
Во многих российских городах организованы пункты сбора новогодних елок, напомнил он.
"Правительство Москвы, например, проводит акцию "Елочный круговорот" и организует пункты сбора новогодних деревьев для их переработки в щепу. Акция проводится со 2 января 2023 года и продлится до конца февраля", – сказал Поздняков.
По его словам, с точки зрения охраны окружающей среды хорошим выбором будет также самостоятельное изготовление из елки компоста.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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Раскрыта главная опасность новогодней елки
"На свалке елка будет выделять газ, влияющий на изменение климата. При разложении двухметрового дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа. А в природе – другие условия, в виде компоста остатки елки превратятся в питательную среду для новых растений", – объяснил Поздняков.
В случае, если у вас нет возможности отвезти дерево в пункт приема или использовать его в качестве материала для компоста, следует выбросить елку в подходящий для этой цели контейнер, продолжил он.
"Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости", – посоветовал Поздняков.
Выбросить елку в обычный мусорный бак тоже можно, но для этого требуется определенная подготовка, добавил эксперт. Он рекомендует распилить дерево и срезать с него ветки.
"Сложите ветки и ствол вместе, перевяжите шпагатом или бинтом. Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак. Не стоит выбрасывать неподготовленные деревья", – заключил Игорь Поздняков в интервью радио Sputnik.
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6 января, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Щепки летят: топ причин сдать живую елку на переработку
 
ОбществоИгорь ПоздняковНовый годГородское хозяйство МосквыЕль
 
 
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