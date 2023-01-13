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В Сибири машинист электрички спас идущую по путям в мороз девочку - РИА Новости, 13.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html
В Сибири машинист электрички спас идущую по путям в мороз девочку
В Сибири машинист электрички спас идущую по путям в мороз девочку - РИА Новости, 13.01.2023
В Сибири машинист электрички спас идущую по путям в мороз девочку
Машинист электрички РЖД в Сибири помог уехавшей не в ту сторону с разряженным на морозе телефоном школьнице вернуться домой, сообщила компания. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:12
2023-01-13T16:12
хорошие новости
происшествия
ржд
россия
новосибирская область
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Машинист электрички РЖД в Сибири помог уехавшей не в ту сторону с разряженным на морозе телефоном школьнице вернуться домой, сообщила компания. Машинист Западно-Сибирской магистрали Дмитрий Перепёлкин вел электричку по маршруту Изынский – Новосибирск-Главный. В это время школьница перепутала электричку, уехала в обратную от дома сторону. Успела сообщить маме, что вышла на незнакомой станции, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребенка разрядился. "Отъехали от станции, набрали уже приличную скорость и видим – по второму пути идет девочка. Поздний вечер, темно, мороз, населенных пунктов рядом нет, до ближайшей станции километров 10, движение поездов здесь активное. Ребенок, судя по расстоянию от ближайшей платформы, шел уже не менее полутора часов", – цитируют РЖД слова Перепёлкина. Машинист сделал вынужденную остановку. "Девочку посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон и связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции", - завершают историю РЖД.
https://ria.ru/20220611/proezd-1794790327.html
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происшествия, ржд, россия, новосибирская область
Хорошие новости, Происшествия, РЖД, Россия, Новосибирская область
16:12 13.01.2023
 
В Сибири машинист электрички спас идущую по путям в мороз девочку

В Сибири машинист РЖД помог уехавшей в мороз не в ту сторону школьнице вернуться домой

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramМашинист Дмитрий Перепёлкин спас потерявшуюся на путях 12-летнюю девочку под Новосибирском
Машинист Дмитрий Перепёлкин спас потерявшуюся на путях 12-летнюю девочку под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Машинист Дмитрий Перепёлкин спас потерявшуюся на путях 12-летнюю девочку под Новосибирском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Машинист электрички РЖД в Сибири помог уехавшей не в ту сторону с разряженным на морозе телефоном школьнице вернуться домой, сообщила компания.
Машинист Западно-Сибирской магистрали Дмитрий Перепёлкин вел электричку по маршруту Изынский – Новосибирск-Главный. В это время школьница перепутала электричку, уехала в обратную от дома сторону. Успела сообщить маме, что вышла на незнакомой станции, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребенка разрядился.
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"Отъехали от станции, набрали уже приличную скорость и видим – по второму пути идет девочка. Поздний вечер, темно, мороз, населенных пунктов рядом нет, до ближайшей станции километров 10, движение поездов здесь активное. Ребенок, судя по расстоянию от ближайшей платформы, шел уже не менее полутора часов", – цитируют РЖД слова Перепёлкина.
Машинист сделал вынужденную остановку.
"Девочку посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон и связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции", - завершают историю РЖД.
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