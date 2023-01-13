https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html

В Сибири машинист электрички спас идущую по путям в мороз девочку

В Сибири машинист электрички спас идущую по путям в мороз девочку - РИА Новости, 13.01.2023

В Сибири машинист электрички спас идущую по путям в мороз девочку

Машинист электрички РЖД в Сибири помог уехавшей не в ту сторону с разряженным на морозе телефоном школьнице вернуться домой, сообщила компания. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:12

2023-01-13T16:12

2023-01-13T16:12

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Машинист электрички РЖД в Сибири помог уехавшей не в ту сторону с разряженным на морозе телефоном школьнице вернуться домой, сообщила компания. Машинист Западно-Сибирской магистрали Дмитрий Перепёлкин вел электричку по маршруту Изынский – Новосибирск-Главный. В это время школьница перепутала электричку, уехала в обратную от дома сторону. Успела сообщить маме, что вышла на незнакомой станции, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребенка разрядился. "Отъехали от станции, набрали уже приличную скорость и видим – по второму пути идет девочка. Поздний вечер, темно, мороз, населенных пунктов рядом нет, до ближайшей станции километров 10, движение поездов здесь активное. Ребенок, судя по расстоянию от ближайшей платформы, шел уже не менее полутора часов", – цитируют РЖД слова Перепёлкина. Машинист сделал вынужденную остановку. "Девочку посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон и связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции", - завершают историю РЖД.

https://ria.ru/20220611/proezd-1794790327.html

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происшествия, ржд, россия, новосибирская область