https://ria.ru/20230113/egipet-1844731380.html

Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет

Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет - РИА Новости, 13.01.2023

Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет

Стоимость путевок из России в Египет в декабре по сравнению с ноябрем снизились почти на 13%, подешевели и туры в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию - на 8% РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:10

2023-01-13T19:10

2023-01-13T19:10

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стоимость путевок из России в Египет в декабре по сравнению с ноябрем снизились почти на 13%, подешевели и туры в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию - на 8% и 5,9% соответственно, следует из данных Росстата. "Среди услуг зарубежного туризма более всего снизились цены на поездки: на отдых в Египет – на 12,9%, отдельные страны Средиземноморья – на 8,5%, ОАЭ – на 8,0%, Турцию – на 5,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 4,9%, Белоруссию – на 3,9%, отдельные страны Южной Азии – на 3,7%, Ближнего Востока и Средней Азии – на 1,7%", - говорится в сообщении. "В то же время цены на поездки в страны Закавказья увеличились на 0,4%", - добавили в Росстате. По данным ведомства, среди остальных услуг туризма и отдыха выросла стоимость проживания в гостиницах с одной звездой и мотелях – на 1,2%, путевок в санатории – на 0,5%, проживания в хостелах и экскурсионных туров по России – на 0,4%. "В то же время стоимость проживания в гостиницах три-пять звезд снизилась на 1,2-1,4%", - уточнили в Росстате. В то же время, согласно статведомству, полет в эконом-классе самолета по России за месяц подорожал - на 6,6%.

https://ria.ru/20230112/teztour-1844467811.html

https://ria.ru/20230113/tury-1844673437.html

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новости - туризм, россия, египет, турция, туризм