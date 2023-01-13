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Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230113/egipet-1844731380.html
Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет
Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет - РИА Новости, 13.01.2023
Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет
Стоимость путевок из России в Египет в декабре по сравнению с ноябрем снизились почти на 13%, подешевели и туры в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию - на 8% РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:10
2023-01-13T19:10
туризм
новости - туризм
россия
египет
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туризм
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стоимость путевок из России в Египет в декабре по сравнению с ноябрем снизились почти на 13%, подешевели и туры в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию - на 8% и 5,9% соответственно, следует из данных Росстата. "Среди услуг зарубежного туризма более всего снизились цены на поездки: на отдых в Египет – на 12,9%, отдельные страны Средиземноморья – на 8,5%, ОАЭ – на 8,0%, Турцию – на 5,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 4,9%, Белоруссию – на 3,9%, отдельные страны Южной Азии – на 3,7%, Ближнего Востока и Средней Азии – на 1,7%", - говорится в сообщении. "В то же время цены на поездки в страны Закавказья увеличились на 0,4%", - добавили в Росстате. По данным ведомства, среди остальных услуг туризма и отдыха выросла стоимость проживания в гостиницах с одной звездой и мотелях – на 1,2%, путевок в санатории – на 0,5%, проживания в хостелах и экскурсионных туров по России – на 0,4%. "В то же время стоимость проживания в гостиницах три-пять звезд снизилась на 1,2-1,4%", - уточнили в Росстате. В то же время, согласно статведомству, полет в эконом-классе самолета по России за месяц подорожал - на 6,6%.
https://ria.ru/20230112/teztour-1844467811.html
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новости - туризм, россия, египет, турция, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Египет, Турция, Туризм
19:10 13.01.2023
 
Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет

Росстат отметил снижение стоимости туров в Египет в декабре почти на 13 процентов

© РИА Новости / Александр АндреевХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Хургада, Египет. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стоимость путевок из России в Египет в декабре по сравнению с ноябрем снизились почти на 13%, подешевели и туры в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию - на 8% и 5,9% соответственно, следует из данных Росстата.
"Среди услуг зарубежного туризма более всего снизились цены на поездки: на отдых в Египет – на 12,9%, отдельные страны Средиземноморья – на 8,5%, ОАЭ – на 8,0%, Турцию – на 5,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 4,9%, Белоруссию – на 3,9%, отдельные страны Южной Азии – на 3,7%, Ближнего Востока и Средней Азии – на 1,7%", - говорится в сообщении.
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"В то же время цены на поездки в страны Закавказья увеличились на 0,4%", - добавили в Росстате.
По данным ведомства, среди остальных услуг туризма и отдыха выросла стоимость проживания в гостиницах с одной звездой и мотелях – на 1,2%, путевок в санатории – на 0,5%, проживания в хостелах и экскурсионных туров по России – на 0,4%. "В то же время стоимость проживания в гостиницах три-пять звезд снизилась на 1,2-1,4%", - уточнили в Росстате.
В то же время, согласно статведомству, полет в эконом-классе самолета по России за месяц подорожал - на 6,6%.
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