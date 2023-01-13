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В Москве почти на четверть сократилось число "пьяных" аварий

В Москве почти на четверть сократилось число "пьяных" аварий - РИА Новости, 13.01.2023

В Москве почти на четверть сократилось число "пьяных" аварий

В Москве в 2022 году почти на четверть снизилось число аварий с участием нетрезвых водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:41

2023-01-13T15:41

2023-01-13T15:41

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Москве в 2022 году почти на четверть снизилось число аварий с участием нетрезвых водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция. "По итогам 12 месяцев 2022 года количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 22,7%. Число погибших и раненных людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 6,5% и 17,9% соответственно", - говорится в Telegram-канале ведомства. В Госавтоинспекции посчитали, что за прошедший год в Москве произошла 351 "пьяная" авария с пострадавшими. В таких ДТП погибли 58 человек, еще 472 пострадали.

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