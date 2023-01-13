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В Москве почти на четверть сократилось число "пьяных" аварий - РИА Новости, 13.01.2023
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В Москве почти на четверть сократилось число "пьяных" аварий
В Москве почти на четверть сократилось число "пьяных" аварий - РИА Новости, 13.01.2023
В Москве почти на четверть сократилось число "пьяных" аварий
В Москве в 2022 году почти на четверть снизилось число аварий с участием нетрезвых водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:41
2023-01-13T15:41
происшествия
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управление гибдд по г. москве
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россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Москве в 2022 году почти на четверть снизилось число аварий с участием нетрезвых водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция. "По итогам 12 месяцев 2022 года количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 22,7%. Число погибших и раненных людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 6,5% и 17,9% соответственно", - говорится в Telegram-канале ведомства. В Госавтоинспекции посчитали, что за прошедший год в Москве произошла 351 "пьяная" авария с пострадавшими. В таких ДТП погибли 58 человек, еще 472 пострадали.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, управление гибдд по г. москве, дтп, россия
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, Управление ГИБДД по г. Москве, ДТП, Россия
15:41 13.01.2023
 
В Москве почти на четверть сократилось число "пьяных" аварий

В Москве в 2022 году на 22,7 процента уменьшилось количество ДТП с пьяными водителями

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД в Москве
Сотрудники ДПС ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники ДПС ГИБДД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Москве в 2022 году почти на четверть снизилось число аварий с участием нетрезвых водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция.
"По итогам 12 месяцев 2022 года количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 22,7%. Число погибших и раненных людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 6,5% и 17,9% соответственно", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Госавтоинспекции посчитали, что за прошедший год в Москве произошла 351 "пьяная" авария с пострадавшими. В таких ДТП погибли 58 человек, еще 472 пострадали.
ДТП в районе 30 километра автодороги Обход города Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 19:25
С начала года в ДТП погибли более 80 человек
 
ПроисшествияАвтоМоскваГИБДД МВД РФУправление ГИБДД по г. МосквеДТПРоссия
 
 
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