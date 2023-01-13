https://ria.ru/20230113/dtp-1844646742.html
Под Барнаулом четыре автомобиля попали в ДТП из-за метели
Под Барнаулом четыре автомобиля попали в ДТП из-за метели - РИА Новости, 13.01.2023
Под Барнаулом четыре автомобиля попали в ДТП из-за метели
Массовая авария произошла на закрывавшейся из-за метели трассе под Барнаулом, пострадали четыре автомобиля, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:10
2023-01-13T15:10
2023-01-13T15:10
происшествия
барнаул
авто
павловск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
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БАРНАУЛ, 13 янв - РИА Новости. Массовая авария произошла на закрывавшейся из-за метели трассе под Барнаулом, пострадали четыре автомобиля, сообщает пресс-служба регионального МВД. Ранее сообщалось, что трасса из Барнаула до Павловска закрыта для автобусов и грузовиков из-за плохой видимости. По данным главка МЧС по региону, около 18 часов (14.00 мск) ограничения сняли. "Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Павловском районе. На месте столкновения транспортных средств работает экипаж дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, осуществлявший движение в сторону города Барнаула, в сложных погодных условиях не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся перед ним автомобилем Lexus. После этого с автомобилем Nissan столкнулись еще два транспортных средства: Toyota Caldina и Toyota Opa", - говорится в сообщении. Уточняется, что обошлось без пострадавших. Повреждения получили только машины.
https://ria.ru/20230113/dtp-1844583696.html
https://rsport.ria.ru/20230113/salyamova-1844560238.html
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происшествия, барнаул, авто, павловск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп
Происшествия, Барнаул, Авто, Павловск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП
Под Барнаулом четыре автомобиля попали в ДТП из-за метели
Под Барнаулом четыре автомобиля попали в ДТП на закрывавшейся из-за метели трассе