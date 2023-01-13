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В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода на тротуаре - РИА Новости, 13.01.2023
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В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода на тротуаре
В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода на тротуаре - РИА Новости, 13.01.2023
В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода на тротуаре
Иномарка вылетела на тротуар после аварии в подмосковном Чехове, один человек погиб, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:44
2023-01-13T13:44
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
чехов
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Иномарка вылетела на тротуар после аварии в подмосковном Чехове, один человек погиб, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, авария произошла накануне вечером на 74-м километре Старосимферопольского шоссе. "Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Kia, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего автомобиль Kia отбросило на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате ДТП один из них скончался на месте, еще один, а также водитель одного автомобиля и пассажир другого получили телесные повреждения", - сказала она. Петрова добавила, что в отношении водителя Kia возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, чехов, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Чехов, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:44 13.01.2023
 
В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода на тротуаре

В подмосковном Чехове иномарка вылетела на тротуар после ДТП и насмерть сбила пешехода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Иномарка вылетела на тротуар после аварии в подмосковном Чехове, один человек погиб, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, авария произошла накануне вечером на 74-м километре Старосимферопольского шоссе.
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"Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Kia, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего автомобиль Kia отбросило на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате ДТП один из них скончался на месте, еще один, а также водитель одного автомобиля и пассажир другого получили телесные повреждения", - сказала она.
Петрова добавила, что в отношении водителя Kia возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)РоссияЧеховДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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