https://ria.ru/20230113/dtp-1844617788.html

В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода на тротуаре

В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода на тротуаре - РИА Новости, 13.01.2023

В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода на тротуаре

Иномарка вылетела на тротуар после аварии в подмосковном Чехове, один человек погиб, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:44

2023-01-13T13:44

2023-01-13T13:44

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

чехов

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Иномарка вылетела на тротуар после аварии в подмосковном Чехове, один человек погиб, еще трое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, авария произошла накануне вечером на 74-м километре Старосимферопольского шоссе. "Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Kia, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего автомобиль Kia отбросило на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате ДТП один из них скончался на месте, еще один, а также водитель одного автомобиля и пассажир другого получили телесные повреждения", - сказала она. Петрова добавила, что в отношении водителя Kia возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20230113/dtp-1844583696.html

https://ria.ru/20230112/dtp-1844459288.html

московская область (подмосковье)

россия

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, чехов, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)