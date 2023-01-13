https://ria.ru/20230113/dtp-1844583696.html

Во Владивостоке большегруз смял три иномарки и врезался в поезд

Во Владивостоке большегруз смял три иномарки и врезался в поезд - РИА Новости, 13.01.2023

Во Владивостоке большегруз смял три иномарки и врезался в поезд

Большегруз во Владивостоке потерял управление и врезался в середину движущегося маневрового состава, сообщил РИА Новости представитель ДВЖД. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:56

2023-01-13T11:56

2023-01-13T14:29

дтп

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владивосток

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дальневосточная железная дорога

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Большегруз во Владивостоке потерял управление и врезался в середину движущегося маневрового состава, сообщил РИА Новости представитель ДВЖД. "Сегодня в 16.20 местного времени (09.20 мск) на территории станции Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги большегрузный автомобиль, потеряв управление и протаранив ограждение, въехал в середину движущегося маневрового состава. Происшествие на движение других поездов не повлияло. Бригада локомотива не пострадала", - сказал собеседник. Он отметил, что на место аварии вызваны экстренные службы. Причины ДТП выясняются. Местные СМИ публикуют фото с места происшествия. На них видно, что между большегрузом и составом оказались замяты три иномарки, в том числе микрогрузовик. Со ссылкой на водителя тягача отмечается, что грузовик снес их, когда у него "сорвало" тормоза.Позже в управлении МВД РФ по региону сообщили, что авария произошла в районе дома №3 на улице Полтавская."По предварительной информации, 48-летний водитель DAF XF 105 припарковал транспортное средство на склоне, использовав ручной тормоз, после чего покинул салон. По возвращении мужчина увидел, что его автомобиль сорвался с тормоза и покатился вниз по склону, совершив наезд на припаркованные автомашины: Nissan Note, Town Ace, Mitsubisi Pajero Mini, после чего врезался в тепловоз. В результате происшествия никто... не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобили получили механические повреждения, по факту проводится проверка.

https://ria.ru/20230113/dtp-1844567392.html

https://ria.ru/20230113/dtp-1844617788.html

https://ria.ru/20230112/dtp-1844459288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, владивосток, авто, дальневосточная железная дорога, россия