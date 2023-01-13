https://ria.ru/20230113/dtp-1844583696.html
Во Владивостоке большегруз смял три иномарки и врезался в поезд
Во Владивостоке большегруз смял три иномарки и врезался в поезд - РИА Новости, 13.01.2023
Во Владивостоке большегруз смял три иномарки и врезался в поезд
Большегруз во Владивостоке потерял управление и врезался в середину движущегося маневрового состава, сообщил РИА Новости представитель ДВЖД. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:56
2023-01-13T11:56
2023-01-13T14:29
дтп
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владивосток
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дальневосточная железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Большегруз во Владивостоке потерял управление и врезался в середину движущегося маневрового состава, сообщил РИА Новости представитель ДВЖД. "Сегодня в 16.20 местного времени (09.20 мск) на территории станции Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги большегрузный автомобиль, потеряв управление и протаранив ограждение, въехал в середину движущегося маневрового состава. Происшествие на движение других поездов не повлияло. Бригада локомотива не пострадала", - сказал собеседник. Он отметил, что на место аварии вызваны экстренные службы. Причины ДТП выясняются. Местные СМИ публикуют фото с места происшествия. На них видно, что между большегрузом и составом оказались замяты три иномарки, в том числе микрогрузовик. Со ссылкой на водителя тягача отмечается, что грузовик снес их, когда у него "сорвало" тормоза.Позже в управлении МВД РФ по региону сообщили, что авария произошла в районе дома №3 на улице Полтавская."По предварительной информации, 48-летний водитель DAF XF 105 припарковал транспортное средство на склоне, использовав ручной тормоз, после чего покинул салон. По возвращении мужчина увидел, что его автомобиль сорвался с тормоза и покатился вниз по склону, совершив наезд на припаркованные автомашины: Nissan Note, Town Ace, Mitsubisi Pajero Mini, после чего врезался в тепловоз. В результате происшествия никто... не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобили получили механические повреждения, по факту проводится проверка.
https://ria.ru/20230113/dtp-1844567392.html
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https://ria.ru/20230112/dtp-1844459288.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, владивосток, авто, дальневосточная железная дорога, россия
ДТП, Происшествия, Владивосток, Авто, Дальневосточная железная дорога, Россия
11:56 13.01.2023 (обновлено: 14:29 13.01.2023)
Во Владивостоке большегруз смял три иномарки и врезался в поезд
Во Владивостоке большегруз смял три иномарки и врезался в железнодорожный состав
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Большегруз во Владивостоке потерял управление и врезался в середину движущегося маневрового состава, сообщил РИА Новости представитель ДВЖД.
"Сегодня в 16.20 местного времени (09.20 мск) на территории станции Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги
большегрузный автомобиль, потеряв управление и протаранив ограждение, въехал в середину движущегося маневрового состава. Происшествие на движение других поездов не повлияло. Бригада локомотива не пострадала", - сказал собеседник.
Он отметил, что на место аварии вызваны экстренные службы. Причины ДТП выясняются.
Местные СМИ публикуют фото с места происшествия. На них видно, что между большегрузом и составом оказались замяты три иномарки, в том числе микрогрузовик. Со ссылкой на водителя тягача отмечается, что грузовик снес их, когда у него "сорвало" тормоза.
Позже в управлении МВД РФ по региону сообщили, что авария произошла в районе дома №3 на улице Полтавская.
"По предварительной информации, 48-летний водитель DAF XF 105 припарковал транспортное средство на склоне, использовав ручной тормоз, после чего покинул салон. По возвращении мужчина увидел, что его автомобиль сорвался с тормоза и покатился вниз по склону, совершив наезд на припаркованные автомашины: Nissan Note, Town Ace, Mitsubisi Pajero Mini, после чего врезался в тепловоз. В результате происшествия никто... не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобили получили механические повреждения, по факту проводится проверка.