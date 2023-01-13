11:52 13.01.2023 (обновлено: 12:14 13.01.2023)
Число пострадавших в ДТП в Пензенской области выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области выросло до девяти
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области выросло до девяти, из них четверых госпитализировали и эвакуируют в больницу Пензы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус "Луидор" и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли, сообщалось о ранении ещё шести человек. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций.
"Пострадали 11 человек, из них двое - смерть на месте, четверо - с разной степени тяжести эвакуируются в настоящее время в Пензенскую областную клиническую больницу имени Бурденко из Нижнеломовской межрайонной больницы, где было проведено обследование, там же они подготовлены к транспортировке. Пятеро не нуждаются в оказании стационарной медицинской помощи", - сказала собеседница агентства.
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