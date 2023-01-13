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Число пострадавших в ДТП в Пензенской области выросло до девяти - РИА Новости, 13.01.2023
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Число пострадавших в ДТП в Пензенской области выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП в Пензенской области выросло до девяти - РИА Новости, 13.01.2023
Число пострадавших в ДТП в Пензенской области выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области выросло до девяти, из них четверых госпитализировали и эвакуируют в больницу Пензы, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:52
2023-01-13T12:14
пензенская область
россия
происшествия
здоровье - общество
mercedes
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области выросло до девяти, из них четверых госпитализировали и эвакуируют в больницу Пензы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус "Луидор" и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли, сообщалось о ранении ещё шести человек. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций."Пострадали 11 человек, из них двое - смерть на месте, четверо - с разной степени тяжести эвакуируются в настоящее время в Пензенскую областную клиническую больницу имени Бурденко из Нижнеломовской межрайонной больницы, где было проведено обследование, там же они подготовлены к транспортировке. Пятеро не нуждаются в оказании стационарной медицинской помощи", - сказала собеседница агентства.
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пензенская область, россия, происшествия, здоровье - общество, mercedes
Пензенская область, Россия, Происшествия, Здоровье - Общество, Mercedes
11:52 13.01.2023 (обновлено: 12:14 13.01.2023)
 
Число пострадавших в ДТП в Пензенской области выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области выросло до девяти

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
На месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области выросло до девяти, из них четверых госпитализировали и эвакуируют в больницу Пензы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус "Луидор" и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли, сообщалось о ранении ещё шести человек. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций.
"Пострадали 11 человек, из них двое - смерть на месте, четверо - с разной степени тяжести эвакуируются в настоящее время в Пензенскую областную клиническую больницу имени Бурденко из Нижнеломовской межрайонной больницы, где было проведено обследование, там же они подготовлены к транспортировке. Пятеро не нуждаются в оказании стационарной медицинской помощи", - сказала собеседница агентства.
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12 января, 17:38
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Пензенская областьРоссияПроисшествияЗдоровье - ОбществоMercedes
 
 
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