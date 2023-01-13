В Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами
Губернатор Шапша: в Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Тренировочную базу для школьников и студентов, где они будут практиковаться в управлении беспилотниками, создадут в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По данным правительства Калужской области, Шапша в пятницу встретился с калужанами - участниками Всероссийских соревнований "Кибердром-2022". Соревнования прошли в четвертый раз по инициативе министерства промышленности и торговли РФ. Команда Калужской области вошла в число 15 команд-финалистов. В ее составе были школьники, студенты и молодые специалисты АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина". В рамках конкурса они участвовали в тестировании, обучении, комплексных экзаменах и получили свидетельства по программе профессионального обучения "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", отмечают власти.
"Вся эта история с дронами – не про полетать, а про подумать. Будем развивать подготовку студентов, школьников в плане программирования, управления беспилотниками", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он назвал управление беспилотниками перспективным направлением. Сейчас квадрокоптеры не только помогают российским бойцам на передовой в специальной военной операции, но применяются в самых разных сферах жизни, отметил губернатор. По его словам, грамотные и профессиональные кадры для создания и управления беспилотниками сейчас востребованы.
"Создадим тренировочную базу для полетов. Проведем региональный чемпионат", - заявил Владислав Шапша.