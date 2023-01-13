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В Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами - РИА Новости, 13.01.2023
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В Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами
В Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами - РИА Новости, 13.01.2023
В Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами
Тренировочную базу для школьников и студентов, где они будут практиковаться в управлении беспилотниками, создадут в Калужской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:37
2023-01-13T20:37
технологии
владислав шапша
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Тренировочную базу для школьников и студентов, где они будут практиковаться в управлении беспилотниками, создадут в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным правительства Калужской области, Шапша в пятницу встретился с калужанами - участниками Всероссийских соревнований "Кибердром-2022". Соревнования прошли в четвертый раз по инициативе министерства промышленности и торговли РФ. Команда Калужской области вошла в число 15 команд-финалистов. В ее составе были школьники, студенты и молодые специалисты АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина". В рамках конкурса они участвовали в тестировании, обучении, комплексных экзаменах и получили свидетельства по программе профессионального обучения "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", отмечают власти. "Вся эта история с дронами – не про полетать, а про подумать. Будем развивать подготовку студентов, школьников в плане программирования, управления беспилотниками", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он назвал управление беспилотниками перспективным направлением. Сейчас квадрокоптеры не только помогают российским бойцам на передовой в специальной военной операции, но применяются в самых разных сферах жизни, отметил губернатор. По его словам, грамотные и профессиональные кадры для создания и управления беспилотниками сейчас востребованы. "Создадим тренировочную базу для полетов. Проведем региональный чемпионат", - заявил Владислав Шапша.
https://ria.ru/20230109/operatory-1843659862.html
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технологии, владислав шапша, россия, калужская область
Технологии, Владислав Шапша, Россия, Калужская область
20:37 13.01.2023
 
В Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами

Губернатор Шапша: в Калужской области создадут тренировочную базу для управления дронами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Тренировочную базу для школьников и студентов, где они будут практиковаться в управлении беспилотниками, создадут в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По данным правительства Калужской области, Шапша в пятницу встретился с калужанами - участниками Всероссийских соревнований "Кибердром-2022". Соревнования прошли в четвертый раз по инициативе министерства промышленности и торговли РФ. Команда Калужской области вошла в число 15 команд-финалистов. В ее составе были школьники, студенты и молодые специалисты АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина". В рамках конкурса они участвовали в тестировании, обучении, комплексных экзаменах и получили свидетельства по программе профессионального обучения "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", отмечают власти.
"Вся эта история с дронами – не про полетать, а про подумать. Будем развивать подготовку студентов, школьников в плане программирования, управления беспилотниками", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он назвал управление беспилотниками перспективным направлением. Сейчас квадрокоптеры не только помогают российским бойцам на передовой в специальной военной операции, но применяются в самых разных сферах жизни, отметил губернатор. По его словам, грамотные и профессиональные кадры для создания и управления беспилотниками сейчас востребованы.
"Создадим тренировочную базу для полетов. Проведем региональный чемпионат", - заявил Владислав Шапша.
Выпускник тульского Центра подготовки операторов БПЛА - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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ТехнологииВладислав ШапшаРоссияКалужская область
 
 
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