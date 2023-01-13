https://ria.ru/20230113/donetsk-1844625886.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 13.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска за пять минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибрами 122 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:07

2023-01-13T14:07

2023-01-13T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибрами 122 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра; 12.15 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, в 13.40 украинские войска выпустили по Каштановому пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230113/dnr-1844517099.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато