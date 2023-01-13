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Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:03
2023-01-13T11:03
2023-01-13T11:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:10:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:03 13.01.2023 (обновлено: 11:10 13.01.2023)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка