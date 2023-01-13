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СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы - РИА Новости, 13.01.2023
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СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы
СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден имел доступ к гаражу частного дома в Уилмингтоне, в котором были обнаружены секретные документы, сообщает телеканал РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:46
2023-01-13T15:46
в мире
джо байден
сша
хантер байден
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден имел доступ к гаражу частного дома в Уилмингтоне, в котором были обнаружены секретные документы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы. "Электронные письма... указывают на то, что Байден-младший указал адрес своего отца в Уилмингтоне... в качестве адреса своего постоянного места жительства для кредитной карты и учетной записи Apple в 2018 и 2019 годах соответственно", - говорится в сообщении. В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. В четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами.
https://ria.ru/20230112/snouden-1844508491.html
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в мире, джо байден, сша, хантер байден
В мире, Джо Байден, США, Хантер Байден
15:46 13.01.2023
 
СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы

Fox News: сын Байдена Хантер имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден имел доступ к гаражу частного дома в Уилмингтоне, в котором были обнаружены секретные документы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы.
"Электронные письма... указывают на то, что Байден-младший указал адрес своего отца в Уилмингтоне... в качестве адреса своего постоянного места жительства для кредитной карты и учетной записи Apple в 2018 и 2019 годах соответственно", - говорится в сообщении.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 22:09
Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже
В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже.
По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
В четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами.
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