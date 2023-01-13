https://ria.ru/20230113/dokumenty-1844663398.html

СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы

СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден имел доступ к гаражу частного дома в Уилмингтоне, в котором были обнаружены секретные документы, сообщает телеканал РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:46

2023-01-13T15:46

2023-01-13T15:46

в мире

джо байден

сша

хантер байден

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден имел доступ к гаражу частного дома в Уилмингтоне, в котором были обнаружены секретные документы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы. "Электронные письма... указывают на то, что Байден-младший указал адрес своего отца в Уилмингтоне... в качестве адреса своего постоянного места жительства для кредитной карты и учетной записи Apple в 2018 и 2019 годах соответственно", - говорится в сообщении. В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. В четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами.

https://ria.ru/20230112/snouden-1844508491.html

https://ria.ru/20230113/perevorot-1844500737.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша, хантер байден