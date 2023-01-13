СМИ: сын Байдена имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы
Fox News: сын Байдена Хантер имел доступ к гаражу, в котором нашли секретные документы
© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден имел доступ к гаражу частного дома в Уилмингтоне, в котором были обнаружены секретные документы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы.
"Электронные письма... указывают на то, что Байден-младший указал адрес своего отца в Уилмингтоне... в качестве адреса своего постоянного места жительства для кредитной карты и учетной записи Apple в 2018 и 2019 годах соответственно", - говорится в сообщении.
В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже.
По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
В четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами.
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