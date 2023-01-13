19:32 13.01.2023 (обновлено: 20:57 13.01.2023)
Додик жестко ответил главе МИД БиГ на выпад против Путина
Додик заявил, что Путину выдали орден за уважение к Республике Сербской
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины наградили Владимира Путина за уважение к РС БиГ, привело слова ее президента Милорада Додика РТРС.
Так он ответил на критику главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, которая осудила это решение.
"Мы дали орден президенту России Владимиру Путину, потому что он нас уважает и поддерживает международное (Дейтонское. — Прим. ред.) соглашение, согласно которому основана нынешняя БиГ. Как большие европейские государства объясняют, что в разгар санкций против России у некоторых даже вырос торговый оборот с Россией? И мы — плохие парни, а они хорошие, на стороне добра", — заявил Додик.
Лидер РС БиГ уточнил, что у сербов есть выражение, которое подходит для ситуации с заявлением Туркович.
"Каждая ее (реплика. — Прим. ред.) заслуживает пощечину", — сказал политик.
Восьмого января в рамках празднования Дня Республики Сербской Додик вручил российскому лидеру высшую награду — Орден РС БиГ на ожерелье. Туркович и ее соратники — боснийские мусульмане в Сараево — выступают против празднования этой даты. Она назвала награждение Путина "пощечиной всему миру".
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше ста тысяч человек.
При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы два образования — Федерация БиГ и Республика Сербская. Во главе двухсоставного государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).