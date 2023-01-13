https://ria.ru/20230113/dodik-1844738188.html

Додик жестко ответил главе МИД БиГ на выпад против Путина

Додик жестко ответил главе МИД БиГ на выпад против Путина - РИА Новости, 13.01.2023

Додик жестко ответил главе МИД БиГ на выпад против Путина

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины наградили Владимира Путина за уважение к РС БиГ, привело слова ее президента Милорада Додика РТРС. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:32

2023-01-13T19:32

2023-01-13T20:57

милорад додик

владимир путин

россия

республика сербская

в мире

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины наградили Владимира Путина за уважение к РС БиГ, привело слова ее президента Милорада Додика РТРС.Так он ответил на критику главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, которая осудила это решение.Лидер РС БиГ уточнил, что у сербов есть выражение, которое подходит для ситуации с заявлением Туркович."Каждая ее (реплика. — Прим. ред.) заслуживает пощечину", — сказал политик.Восьмого января в рамках празднования Дня Республики Сербской Додик вручил российскому лидеру высшую награду — Орден РС БиГ на ожерелье. Туркович и ее соратники — боснийские мусульмане в Сараево — выступают против празднования этой даты. Она назвала награждение Путина "пощечиной всему миру".Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше ста тысяч человек.При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы два образования — Федерация БиГ и Республика Сербская. Во главе двухсоставного государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20230112/serbiya-1844268838.html

https://ria.ru/20230113/serbiya-1844610354.html

россия

республика сербская

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

милорад додик, владимир путин, россия, республика сербская, в мире, босния и герцеговина