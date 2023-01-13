https://ria.ru/20230113/dobrovoltsy-1844655838.html

Добровольцы из Сербии поступили в батальон имени Судоплатова

Добровольцы из Сербии поступили в батальон имени Судоплатова - РИА Новости, 13.01.2023

Добровольцы из Сербии поступили в батальон имени Судоплатова

Батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии, сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:33

2023-01-13T15:33

2023-01-13T17:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

сербия

белград (город)

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841561135_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_b5ba34539046bb6c678e83b923bb9504.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии, сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, бойцы помогут защищать границы региона.Сербские добровольцы служили в военной полиции, они мастера восточных боевых искусств, уточнил врио главы региона.Балицкий добавил, что сербы встали в один строй с вооруженными силами, "доказав не словом, а делом верность России и готовность сражаться с нацизмом".Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе руководства региона. В него вступили свыше 600 человек, в том числе сын Балицкого Александр. Они получили всю необходимую экипировку за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.На сегодня российская армия контролирует более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов — уроженец Мелитополя, известен героической борьбой с националистами-бандеровцами.

https://ria.ru/20221221/dobrovoltsy-1840269959.html

https://ria.ru/20230110/duel-1843991261.html

запорожская область

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, евгений балицкий, сербия, белград (город), безопасность, россия