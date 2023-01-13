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Добровольцы из Сербии поступили в батальон имени Судоплатова - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/dobrovoltsy-1844655838.html
Добровольцы из Сербии поступили в батальон имени Судоплатова
Добровольцы из Сербии поступили в батальон имени Судоплатова - РИА Новости, 13.01.2023
Добровольцы из Сербии поступили в батальон имени Судоплатова
Батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии, сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:33
2023-01-13T17:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
сербия
белград (город)
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии, сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, бойцы помогут защищать границы региона.Сербские добровольцы служили в военной полиции, они мастера восточных боевых искусств, уточнил врио главы региона.Балицкий добавил, что сербы встали в один строй с вооруженными силами, "доказав не словом, а делом верность России и готовность сражаться с нацизмом".Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе руководства региона. В него вступили свыше 600 человек, в том числе сын Балицкого Александр. Они получили всю необходимую экипировку за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.На сегодня российская армия контролирует более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов — уроженец Мелитополя, известен героической борьбой с националистами-бандеровцами.
https://ria.ru/20221221/dobrovoltsy-1840269959.html
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запорожская область
сербия
белград (город)
россия
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запорожская область, евгений балицкий, сербия, белград (город), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Сербия, Белград (город), Безопасность, Россия
15:33 13.01.2023 (обновлено: 17:45 13.01.2023)
 
Добровольцы из Сербии поступили в батальон имени Судоплатова

Батальон имени Судоплатова в Запорожской области пополнился добровольцами из Сербии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на передовой
Военнослужащий ВС России на передовой - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России на передовой. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии, сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, бойцы помогут защищать границы региона.
"Ребята из Белграда — настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО", — заявил Балицкий.
Сербские добровольцы служили в военной полиции, они мастера восточных боевых искусств, уточнил врио главы региона.
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Балицкий добавил, что сербы встали в один строй с вооруженными силами, "доказав не словом, а делом верность России и готовность сражаться с нацизмом".
Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе руководства региона. В него вступили свыше 600 человек, в том числе сын Балицкого Александр. Они получили всю необходимую экипировку за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.
На сегодня российская армия контролирует более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.
Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов — уроженец Мелитополя, известен героической борьбой с националистами-бандеровцами.
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