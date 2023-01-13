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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/dnr-1844517099.html
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:45
2023-01-13T00:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Пантелеймоновка, Горловка и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Ленинском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20230111/dnr-1844030824.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
00:45 13.01.2023
 
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 83 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоврежденный многоэтажный дом в Донецке
Поврежденный многоэтажный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Поврежденный многоэтажный дом в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 83 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Пантелеймоновка, Горловка и Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Ленинском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
Жительница Донецка у разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:25Специальная военная операция на Украине
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
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