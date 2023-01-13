https://ria.ru/20230113/dnr-1844517099.html

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.01.2023

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T00:45

2023-01-13T00:45

2023-01-13T00:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Пантелеймоновка, Горловка и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Ленинском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.

https://ria.ru/20230111/dnr-1844030824.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк