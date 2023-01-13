https://ria.ru/20230113/dnr-1844517099.html
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:45
2023-01-13T00:45
2023-01-13T00:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Пантелеймоновка, Горловка и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Ленинском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20230111/dnr-1844030824.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 83 боеприпаса