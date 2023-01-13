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Рада собирается лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов - РИА Новости, 13.01.2023
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Рада собирается лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов
Рада собирается лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов - РИА Новости, 13.01.2023
Рада собирается лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что парламентарии собираются лишить мандатов еще нескольких оппозиционных... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T22:25
2023-01-13T22:25
в мире
виктор медведчук
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что парламентарии собираются лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов. Верховная рада Украины в пятницу лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Также мандата депутата был лишен Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, который ранее написал заявление о сложении полномочий. "В Раде готовят новый "пакет" лишения мандатов. Многие политические оппоненты пытаются продвигать популистские инициативы просто для того, чтобы попиариться, применять неконституционные процедуры. Большое количество членов нашей фракции не подписывают популистские призывы, потому что мы понимаем, что это не будет работать... Поэтому сейчас мы не делаем этот процесс политическим, а делаем юридическим", – заявил Арахамия в эфире телеканала "Рада". Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844481187.html
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в мире, виктор медведчук, украина, верховная рада украины
В мире, Виктор Медведчук, Украина, Верховная Рада Украины
22:25 13.01.2023
 
Рада собирается лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов

Верховная Рада Украины хочет лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что парламентарии собираются лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов.
Верховная рада Украины в пятницу лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Также мандата депутата был лишен Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, который ранее написал заявление о сложении полномочий.
"В Раде готовят новый "пакет" лишения мандатов. Многие политические оппоненты пытаются продвигать популистские инициативы просто для того, чтобы попиариться, применять неконституционные процедуры. Большое количество членов нашей фракции не подписывают популистские призывы, потому что мы понимаем, что это не будет работать... Поэтому сейчас мы не делаем этот процесс политическим, а делаем юридическим", – заявил Арахамия в эфире телеканала "Рада".
Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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