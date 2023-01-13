https://ria.ru/20230113/deputaty-1844769977.html

Рада собирается лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов

Рада собирается лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов - РИА Новости, 13.01.2023

Рада собирается лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что парламентарии собираются лишить мандатов еще нескольких оппозиционных... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T22:25

2023-01-13T22:25

2023-01-13T22:25

в мире

виктор медведчук

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что парламентарии собираются лишить мандатов еще нескольких оппозиционных депутатов. Верховная рада Украины в пятницу лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Также мандата депутата был лишен Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, который ранее написал заявление о сложении полномочий. "В Раде готовят новый "пакет" лишения мандатов. Многие политические оппоненты пытаются продвигать популистские инициативы просто для того, чтобы попиариться, применять неконституционные процедуры. Большое количество членов нашей фракции не подписывают популистские призывы, потому что мы понимаем, что это не будет работать... Поэтому сейчас мы не делаем этот процесс политическим, а делаем юридическим", – заявил Арахамия в эфире телеканала "Рада". Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844481187.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виктор медведчук, украина, верховная рада украины