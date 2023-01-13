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После ДТП под Пензой возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.01.2023
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После ДТП под Пензой возбудили уголовное дело
После ДТП под Пензой возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.01.2023
После ДТП под Пензой возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Пензенской области по факту ДТП с микроавтобусом, где погибли два человека, также начата... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:56
2023-01-13T15:56
происшествия
авто
киргизия
mercedes
volkswagen touareg
россия
пензенская область
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Пензенской области по факту ДТП с микроавтобусом, где погибли два человека, также начата прокурорская проверка, сообщила прокуратура региона. Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись утром в пятницу на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что пострадали 13 человек из микроавтобуса, из них семеро госпитализированы. "На контроле Нижнеломовской межрайонной прокуратуры находится расследование следственным органом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Уточняется, что по поручению прокуратуры области также организована прокурорская проверка по факту ДТП. "По предварительным данным, около 8.00 мск 13 января на федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" в районе села Вирга перевозивший сотрудников сельскохозяйственного предприятия микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с иностранными номерами... В ходе проверки органами прокуратуры будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению ДТП. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что попавший в ДТП грузовик ехал с госномерами Киргизии.
https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html
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происшествия, авто, киргизия, mercedes, volkswagen touareg, россия, пензенская область
Происшествия, Авто, Киргизия, Mercedes, Volkswagen Touareg, Россия, Пензенская область
15:56 13.01.2023
 
После ДТП под Пензой возбудили уголовное дело

После ДТП под Пензой, в котором погибли два человека, возбудили уголовное дело

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
На месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Пензенской области по факту ДТП с микроавтобусом, где погибли два человека, также начата прокурорская проверка, сообщила прокуратура региона.
Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись утром в пятницу на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что пострадали 13 человек из микроавтобуса, из них семеро госпитализированы.
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"На контроле Нижнеломовской межрайонной прокуратуры находится расследование следственным органом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по поручению прокуратуры области также организована прокурорская проверка по факту ДТП.
"По предварительным данным, около 8.00 мск 13 января на федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" в районе села Вирга перевозивший сотрудников сельскохозяйственного предприятия микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с иностранными номерами... В ходе проверки органами прокуратуры будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению ДТП. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что попавший в ДТП грузовик ехал с госномерами Киргизии.
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