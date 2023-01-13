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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru - РИА Новости, 13.01.2023
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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru - РИА Новости, 13.01.2023
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:52
2023-01-13T16:52
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как сообщали ранее в пятницу РИА Новости в компании, опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку. "В соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия", - напомнили в ведомстве. С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
16:52 13.01.2023
 
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru", - говорится в сообщении.
Как сообщали ранее в пятницу РИА Новости в компании, опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку.
"В соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия", - напомнили в ведомстве.
С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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