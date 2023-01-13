https://ria.ru/20230113/dannye-1844689483.html
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru - РИА Новости, 13.01.2023
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:52
2023-01-13T16:52
2023-01-13T16:52
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как сообщали ранее в пятницу РИА Новости в компании, опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку. "В соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия", - напомнили в ведомстве. С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ведомства.
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru", - говорится в сообщении.
Как сообщали ранее в пятницу РИА Новости в компании, опубликованные персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку.
"В соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия", - напомнили в ведомстве.
С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.