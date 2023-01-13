Рейтинг@Mail.ru
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света - РИА Новости, 13.01.2023
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света
Жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света, с ними встретились местные власти, после чего... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T01:48
2023-01-13T01:48
происшествия
новолакский район
махачкала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света, с ними встретились местные власти, после чего новолакцы разошлись по домам, сообщает пресс-служба администрации района. Глава муниципалитета рассказал, какие работы проводятся бригадами энергетиков, и заверил, что "те, кто не верит, могут с ним поехать на энергообъекты". По информации местных властей, в настоящее время федеральная трасса разблокирована, люди разошлись, делегация во главе с Магомед-Гаджи Айдиевым помогает энергетикам. "Надеемся, что в ближайшее время свет в дома жителей Новолакского района и других поселков Махачкалы будет подан", - заключили в пресс-службе администрации района. Ранее власти Дагестана перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. Более 40 населенных пунктов региона частично остаются без электричества из-за непогоды. В четверг минэнерго Дагестана заявило, что более 80 тысяч человек остались без света. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа, воды и отопления. Прокуратура региона заявила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зоны аварийного отключения. По данным Даггидромета, с 11 по 14 января по районам республики ветер усилился до 25-28 метров в секунду.
https://ria.ru/20221208/dagestan-1837207357.html
новолакский район
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новолакский район, махачкала
Происшествия, Новолакский район, Махачкала
01:48 13.01.2023
 
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света

Жители поселка Караман-2 в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света, с ними встретились местные власти, после чего новолакцы разошлись по домам, сообщает пресс-служба администрации района.
"Глава Новолакского района, главы ряда поселений оперативно выехали и встретились с жителями, у которых такая же проблема, как и у наших жителей. Объяснив людям, что энергетики работают и не прекратят работы до полного восстановления, глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев попросил людей разойтись и открыть федеральную трассу", - говорится в сообщении.
Глава муниципалитета рассказал, какие работы проводятся бригадами энергетиков, и заверил, что "те, кто не верит, могут с ним поехать на энергообъекты".
По информации местных властей, в настоящее время федеральная трасса разблокирована, люди разошлись, делегация во главе с Магомед-Гаджи Айдиевым помогает энергетикам.
"Надеемся, что в ближайшее время свет в дома жителей Новолакского района и других поселков Махачкалы будет подан", - заключили в пресс-службе администрации района.
Ранее власти Дагестана перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. Более 40 населенных пунктов региона частично остаются без электричества из-за непогоды. В четверг минэнерго Дагестана заявило, что более 80 тысяч человек остались без света. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа, воды и отопления. Прокуратура региона заявила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зоны аварийного отключения.
По данным Даггидромета, с 11 по 14 января по районам республики ветер усилился до 25-28 метров в секунду.
Ученик у школьной доски - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 14:07
В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения
 
ПроисшествияНоволакский районМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала