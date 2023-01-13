https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света - РИА Новости, 13.01.2023
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света
Жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света, с ними встретились местные власти, после чего... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T01:48
2023-01-13T01:48
2023-01-13T01:48
происшествия
новолакский район
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света, с ними встретились местные власти, после чего новолакцы разошлись по домам, сообщает пресс-служба администрации района. Глава муниципалитета рассказал, какие работы проводятся бригадами энергетиков, и заверил, что "те, кто не верит, могут с ним поехать на энергообъекты". По информации местных властей, в настоящее время федеральная трасса разблокирована, люди разошлись, делегация во главе с Магомед-Гаджи Айдиевым помогает энергетикам. "Надеемся, что в ближайшее время свет в дома жителей Новолакского района и других поселков Махачкалы будет подан", - заключили в пресс-службе администрации района. Ранее власти Дагестана перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. Более 40 населенных пунктов региона частично остаются без электричества из-за непогоды. В четверг минэнерго Дагестана заявило, что более 80 тысяч человек остались без света. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа, воды и отопления. Прокуратура региона заявила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зоны аварийного отключения. По данным Даггидромета, с 11 по 14 января по районам республики ветер усилился до 25-28 метров в секунду.
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происшествия, новолакский район, махачкала
Происшествия, Новолакский район, Махачкала
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света
Жители поселка Караман-2 в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света
МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света, с ними встретились местные власти, после чего новолакцы разошлись по домам, сообщает пресс-служба администрации района.
"Глава Новолакского района, главы ряда поселений оперативно выехали и встретились с жителями, у которых такая же проблема, как и у наших жителей. Объяснив людям, что энергетики работают и не прекратят работы до полного восстановления, глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев попросил людей разойтись и открыть федеральную трассу", - говорится в сообщении.
Глава муниципалитета рассказал, какие работы проводятся бригадами энергетиков, и заверил, что "те, кто не верит, могут с ним поехать на энергообъекты".
По информации местных властей, в настоящее время федеральная трасса разблокирована, люди разошлись, делегация во главе с Магомед-Гаджи Айдиевым помогает энергетикам.
"Надеемся, что в ближайшее время свет в дома жителей Новолакского района и других поселков Махачкалы
будет подан", - заключили в пресс-службе администрации района.
Ранее власти Дагестана перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. Более 40 населенных пунктов региона частично остаются без электричества из-за непогоды. В четверг минэнерго Дагестана заявило, что более 80 тысяч человек остались без света. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа, воды и отопления. Прокуратура региона заявила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зоны аварийного отключения.
По данным Даггидромета, с 11 по 14 января по районам республики ветер усилился до 25-28 метров в секунду.