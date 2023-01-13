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Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину - РИА Новости, 13.01.2023
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Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину
Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину - РИА Новости, 13.01.2023
Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину
История с гражданином США Тэйлором Дадли имеет гуманитарное измерение, завершилась "в штатном режиме", сообщил РИА Новости источник в российском МИД. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:22
2023-01-13T16:39
россия
сша
в мире
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. История с гражданином США Тэйлором Дадли имеет гуманитарное измерение, завершилась "в штатном режиме", сообщил РИА Новости источник в российском МИД."Тэйлор Дадли был задержан 25 апреля прошлого года в Калининграде после незаконного перехода российско-польской границы... О произошедшем МИД России уведомил в установленном порядке посольство США в Москве, которое подтвердило личность задержанного и наличие у него психического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения", - рассказал он.Ранее американский посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон подтвердил РИА Новости, что гражданин США Тэйлор Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России.По словам источника, "в дальнейшем решением суда американцу была изменена мера пресечения с переводом под наблюдение врачей в специализированное медучреждение". Он добавил, что по завершении административных процедур, необходимых для выдворения, Дадли 12 января доставили на автомобильный пункт пропуска Багратионовск (находится в Калининградской области), где тот и пересек границу."Таким образом, данная история, безусловно имеющая гуманитарное измерение, завершилась удовлетворительным образом - как говорится, в "штатном режиме", - заключил он.Дадли взяли под стражу в прошлом году при переходе границы Калининградской области с Польшей, после того как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где принимал участие в музыкальном фестивале.
https://ria.ru/20221209/deportatsiya-1837506051.html
https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html
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россия, сша, в мире, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, В мире, Польша, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:22 13.01.2023 (обновлено: 16:39 13.01.2023)
 
Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину

Источник в МИД России подтвердил, что гражданин США Дадли возвращен на родину

© Фото : Jonathan FranksБывший американский военный Тейлор Дадли
Бывший американский военный Тейлор Дадли - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Jonathan Franks
Бывший американский военный Тейлор Дадли. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. История с гражданином США Тэйлором Дадли имеет гуманитарное измерение, завершилась "в штатном режиме", сообщил РИА Новости источник в российском МИД.
"Тэйлор Дадли был задержан 25 апреля прошлого года в Калининграде после незаконного перехода российско-польской границы... О произошедшем МИД России уведомил в установленном порядке посольство США в Москве, которое подтвердило личность задержанного и наличие у него психического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения", - рассказал он.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 15:34
Из России депортировали американку Криванек
Ранее американский посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон подтвердил РИА Новости, что гражданин США Тэйлор Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России.
По словам источника, "в дальнейшем решением суда американцу была изменена мера пресечения с переводом под наблюдение врачей в специализированное медучреждение". Он добавил, что по завершении административных процедур, необходимых для выдворения, Дадли 12 января доставили на автомобильный пункт пропуска Багратионовск (находится в Калининградской области), где тот и пересек границу.
"Таким образом, данная история, безусловно имеющая гуманитарное измерение, завершилась удовлетворительным образом - как говорится, в "штатном режиме", - заключил он.
Дадли взяли под стражу в прошлом году при переходе границы Калининградской области с Польшей, после того как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где принимал участие в музыкальном фестивале.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00
Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией
 
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