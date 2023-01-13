16:22 13.01.2023 (обновлено: 16:39 13.01.2023)
Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину
Источник в МИД России подтвердил, что гражданин США Дадли возвращен на родину
© Фото : Jonathan FranksБывший американский военный Тейлор Дадли
© Фото : Jonathan Franks
Бывший американский военный Тейлор Дадли. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. История с гражданином США Тэйлором Дадли имеет гуманитарное измерение, завершилась "в штатном режиме", сообщил РИА Новости источник в российском МИД.
"Тэйлор Дадли был задержан 25 апреля прошлого года в Калининграде после незаконного перехода российско-польской границы... О произошедшем МИД России уведомил в установленном порядке посольство США в Москве, которое подтвердило личность задержанного и наличие у него психического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения", - рассказал он.
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По словам источника, "в дальнейшем решением суда американцу была изменена мера пресечения с переводом под наблюдение врачей в специализированное медучреждение". Он добавил, что по завершении административных процедур, необходимых для выдворения, Дадли 12 января доставили на автомобильный пункт пропуска Багратионовск (находится в Калининградской области), где тот и пересек границу.
"Таким образом, данная история, безусловно имеющая гуманитарное измерение, завершилась удовлетворительным образом - как говорится, в "штатном режиме", - заключил он.
Дадли взяли под стражу в прошлом году при переходе границы Калининградской области с Польшей, после того как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где принимал участие в музыкальном фестивале.