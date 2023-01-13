https://ria.ru/20230113/dadli-1844680781.html

Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину

Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину - РИА Новости, 13.01.2023

Источник в МИД подтвердил возвращение американца Дадли на родину

История с гражданином США Тэйлором Дадли имеет гуманитарное измерение, завершилась "в штатном режиме", сообщил РИА Новости источник в российском МИД. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:22

2023-01-13T16:22

2023-01-13T16:39

россия

сша

в мире

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. История с гражданином США Тэйлором Дадли имеет гуманитарное измерение, завершилась "в штатном режиме", сообщил РИА Новости источник в российском МИД."Тэйлор Дадли был задержан 25 апреля прошлого года в Калининграде после незаконного перехода российско-польской границы... О произошедшем МИД России уведомил в установленном порядке посольство США в Москве, которое подтвердило личность задержанного и наличие у него психического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения", - рассказал он.Ранее американский посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон подтвердил РИА Новости, что гражданин США Тэйлор Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России.По словам источника, "в дальнейшем решением суда американцу была изменена мера пресечения с переводом под наблюдение врачей в специализированное медучреждение". Он добавил, что по завершении административных процедур, необходимых для выдворения, Дадли 12 января доставили на автомобильный пункт пропуска Багратионовск (находится в Калининградской области), где тот и пересек границу."Таким образом, данная история, безусловно имеющая гуманитарное измерение, завершилась удовлетворительным образом - как говорится, в "штатном режиме", - заключил он.Дадли взяли под стражу в прошлом году при переходе границы Калининградской области с Польшей, после того как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где принимал участие в музыкальном фестивале.

https://ria.ru/20221209/deportatsiya-1837506051.html

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, в мире, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)