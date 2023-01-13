Рейтинг@Mail.ru
В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена" - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230113/covid-1844527938.html
В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена"
В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена" - РИА Новости, 13.01.2023
В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена"
Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T06:27
2023-01-13T10:14
распространение коронавируса
александр гинцбург
камиль хафизов
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683927_0:75:2847:1676_1920x0_80_0_0_5047cc3da3384fc9ed647baa6dacfb34.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе "кракена", сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал РИА Новости, что этот вариант с большой долей вероятности может стать доминирующим в России.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, при заражении "кракеном" иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683927_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cade0dcdc6780c39d3b5a6d2f58e5c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гинцбург, камиль хафизов, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Александр Гинцбург, Камиль Хафизов, Россия, Коронавирус в России
06:27 13.01.2023 (обновлено: 10:14 13.01.2023)
 
В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена"

Гинцбург: начата разработка вакцины от новых штаммов COVID-19, в том числе от "кракена"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкДиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе "кракена", сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

"Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро", — сказал собеседник агентства.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен".
Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал РИА Новости, что этот вариант с большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, при заражении "кракеном" иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:28Распространение коронавируса
Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт
 
Распространение коронавирусаАлександр ГинцбургКамиль ХафизовРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала