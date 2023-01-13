https://ria.ru/20230113/covid-1844527938.html

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена"

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена" - РИА Новости, 13.01.2023

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена"

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T06:27

2023-01-13T06:27

2023-01-13T10:14

распространение коронавируса

александр гинцбург

камиль хафизов

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе "кракена", сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал РИА Новости, что этот вариант с большой долей вероятности может стать доминирующим в России.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, при заражении "кракеном" иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html

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александр гинцбург, камиль хафизов, россия, коронавирус в россии