06:27 13.01.2023 (обновлено: 10:14 13.01.2023)
В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена"
Гинцбург: начата разработка вакцины от новых штаммов COVID-19, в том числе от "кракена"
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкДиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе "кракена", сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро", — сказал собеседник агентства.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен".
Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал РИА Новости, что этот вариант с большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, при заражении "кракеном" иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.