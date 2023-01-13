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"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката - РИА Новости, 13.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230113/cheburashka-1844703940.html
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката - РИА Новости, 13.01.2023
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, обойдя по сборам первую часть "Аватара", свидетельствует информационная система ЕАИС. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:39
2023-01-13T17:41
культура
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, обойдя по сборам первую часть "Аватара", свидетельствует информационная система ЕАИС. Фильм вышел в прокат 1 января, его производственный бюджет – 850 миллионов рублей. "Общие сборы: 3 528 556 464 рублей", - указано на сайте. "Аватар", который вышел на экраны в 2009 году, собрал, по данным сайта "Бюллетень кинопрокатчика", 3 516 796 661 рубль. По сюжету картины, Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка – прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
https://ria.ru/20230111/cheburashka-1844023313.html
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чебурашка, россия, общество, культура, новости культуры, кино, что посмотреть , кино и сериалы
Культура, Чебурашка, Россия, Общество, Культура, Новости культуры, кино, что посмотреть , Кино и сериалы
17:39 13.01.2023 (обновлено: 17:41 13.01.2023)
 
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в российском прокате, обойдя первого "Аватара"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Чебурашка"
Премьера фильма Чебурашка - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьера фильма "Чебурашка". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, обойдя по сборам первую часть "Аватара", свидетельствует информационная система ЕАИС.
Фильм вышел в прокат 1 января, его производственный бюджет – 850 миллионов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка
11 января, 06:01
На Украине признали Чебурашку "оккупантом"
"Общие сборы: 3 528 556 464 рублей", - указано на сайте.
"Аватар", который вышел на экраны в 2009 году, собрал, по данным сайта "Бюллетень кинопрокатчика", 3 516 796 661 рубль.
По сюжету картины, Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка – прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
Постер фильма Чебурашка
10 января, 13:18Культура
В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка"
 
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