https://ria.ru/20230113/boepripasy-1844696017.html

Власти Норвегии увеличат производство боеприпасов

Власти Норвегии увеличат производство боеприпасов - РИА Новости, 13.01.2023

Власти Норвегии увеличат производство боеприпасов

Власти Норвегии намерены увеличить производство артиллерийских боеприпасов, заказав их у норвежской компании Nammo, на сумму до 2,6 миллиарда крон (примерно 243 РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:15

2023-01-13T17:15

2023-01-13T17:33

технологии

норвегия

украина

нато

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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Норвегии намерены увеличить производство артиллерийских боеприпасов, заказав их у норвежской компании Nammo, на сумму до 2,6 миллиарда крон (примерно 243 миллиона евро), сообщило министерство обороны королевства в пятницу. Как отметил министр финансов королевства Трюгве Слагсволд Ведум, слова которого приводятся в сообщении, конфликт на Украине создает растущую потребность в боеприпасах, а норвежская компания Nammo играет значительную роль для стран НАТО в производстве боеприпасов. "Обеспечение безопасности населения Норвегии за счет повышения готовности — одна из главных задач правительства. Этим приказом правительство вносит свой вклад как в военную готовность на национальном уровне, так и в содействие сохранению западной поддержки Украины за счет роста нашего собственного производства вооружений", — сказал Ведум. "Мы ускоряем заказы на производство боеприпасов для нашей национальной обороны. Это поможет нам быстрее создать резервные запасы и в то же время обеспечит компании Nammo большую уверенность для дальнейших инвестиций в производственные мощности", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам. Отмечается, что Nammo является важной частью норвежской оборонной промышленности и одним из относительно немногих западных производителей боеприпасов. Ее филиалы находятся в 11 странах. Решение о заказе на сумму до 2,6 миллиарда норвежских крон потребует согласия парламента, правительство внесет этот вопрос на рассмотрение в ближайшее время.

https://ria.ru/20230105/postavki-1843127944.html

норвегия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, норвегия, украина, нато