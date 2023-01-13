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Власти Норвегии увеличат производство боеприпасов - РИА Новости, 13.01.2023
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Власти Норвегии увеличат производство боеприпасов
Власти Норвегии увеличат производство боеприпасов - РИА Новости, 13.01.2023
Власти Норвегии увеличат производство боеприпасов
Власти Норвегии намерены увеличить производство артиллерийских боеприпасов, заказав их у норвежской компании Nammo, на сумму до 2,6 миллиарда крон (примерно 243 РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:15
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технологии
норвегия
украина
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Норвегии намерены увеличить производство артиллерийских боеприпасов, заказав их у норвежской компании Nammo, на сумму до 2,6 миллиарда крон (примерно 243 миллиона евро), сообщило министерство обороны королевства в пятницу. Как отметил министр финансов королевства Трюгве Слагсволд Ведум, слова которого приводятся в сообщении, конфликт на Украине создает растущую потребность в боеприпасах, а норвежская компания Nammo играет значительную роль для стран НАТО в производстве боеприпасов. "Обеспечение безопасности населения Норвегии за счет повышения готовности — одна из главных задач правительства. Этим приказом правительство вносит свой вклад как в военную готовность на национальном уровне, так и в содействие сохранению западной поддержки Украины за счет роста нашего собственного производства вооружений", — сказал Ведум. "Мы ускоряем заказы на производство боеприпасов для нашей национальной обороны. Это поможет нам быстрее создать резервные запасы и в то же время обеспечит компании Nammo большую уверенность для дальнейших инвестиций в производственные мощности", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам. Отмечается, что Nammo является важной частью норвежской оборонной промышленности и одним из относительно немногих западных производителей боеприпасов. Ее филиалы находятся в 11 странах. Решение о заказе на сумму до 2,6 миллиарда норвежских крон потребует согласия парламента, правительство внесет этот вопрос на рассмотрение в ближайшее время.
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технологии, норвегия, украина, нато
Технологии, Норвегия, Украина, НАТО
17:15 13.01.2023 (обновлено: 17:33 13.01.2023)
 
Власти Норвегии увеличат производство боеприпасов

Минобороны Норвегии: страна намерена увеличить производство артиллерийских боеприпасов

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Kelly L. StreetВоеннослужащие армии Норвегии во время совместных учений НАТО
Военнослужащие армии Норвегии во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Kelly L. Street
Военнослужащие армии Норвегии во время совместных учений НАТО . Архивное фото
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Норвегии намерены увеличить производство артиллерийских боеприпасов, заказав их у норвежской компании Nammo, на сумму до 2,6 миллиарда крон (примерно 243 миллиона евро), сообщило министерство обороны королевства в пятницу.
"Правительство закажет артиллерийские боеприпасы у норвежской компании Nammo на сумму до 2,6 миллиарда норвежских крон. Это обеспечит Nammo увеличение производственных мощностей и гарантирует заказ сырья для производства", - говорится в сообщении.
Как отметил министр финансов королевства Трюгве Слагсволд Ведум, слова которого приводятся в сообщении, конфликт на Украине создает растущую потребность в боеприпасах, а норвежская компания Nammo играет значительную роль для стран НАТО в производстве боеприпасов.
"Обеспечение безопасности населения Норвегии за счет повышения готовности — одна из главных задач правительства. Этим приказом правительство вносит свой вклад как в военную готовность на национальном уровне, так и в содействие сохранению западной поддержки Украины за счет роста нашего собственного производства вооружений", — сказал Ведум.
"Мы ускоряем заказы на производство боеприпасов для нашей национальной обороны. Это поможет нам быстрее создать резервные запасы и в то же время обеспечит компании Nammo большую уверенность для дальнейших инвестиций в производственные мощности", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.
Отмечается, что Nammo является важной частью норвежской оборонной промышленности и одним из относительно немногих западных производителей боеприпасов. Ее филиалы находятся в 11 странах. Решение о заказе на сумму до 2,6 миллиарда норвежских крон потребует согласия парламента, правительство внесет этот вопрос на рассмотрение в ближайшее время.
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