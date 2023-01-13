https://ria.ru/20230113/bobry-1844761152.html

Украинский военный поблагодарил бобров за помощь в обороне

Украинский военный поблагодарил бобров за помощь в обороне - РИА Новости, 13.01.2023

Украинский военный поблагодарил бобров за помощь в обороне

Строительство плотин бобрами способствовало укреплению обороны ВСУ на северо-западной границе, заявил в беседе с Reuters пресс-секретарь Волынской бригады... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:14

2023-01-13T21:14

2023-01-13T22:06

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Строительство плотин бобрами способствовало укреплению обороны ВСУ на северо-западной границе, заявил в беседе с Reuters пресс-секретарь Волынской бригады территориальной обороны Сергей Хоминский.Украинский военный отметил, что помощь в создании непроходимой местности пришла от неожиданного союзника — местной популяции грызунов."Когда они строят свои плотины, обычно люди их разрушают, но в этом году <...> они этого не сделали — и теперь вода повсюду", — сказал он.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Как не раз подчеркивал глава государства, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но Киев сам себе это запретил. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/ssha-1844732839.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844670810.html

https://ria.ru/20230113/zelenskiy-1844700720.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины