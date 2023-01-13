https://ria.ru/20230113/blm-1844529983.html
В США от рук полиции погиб кузен соосновательницы Black Lives Matter
В США от рук полиции погиб кузен соосновательницы Black Lives Matter - РИА Новости, 13.01.2023
В США от рук полиции погиб кузен соосновательницы Black Lives Matter
Близкий родственник соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс погиб после того, как полицейский применил к РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T07:12
2023-01-13T07:12
2023-01-13T11:42
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Близкий родственник соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс погиб после того, как полицейский применил к нему электрошок, следует из видеозаписей с нагрудных камер полиции Лос-Анджелеса. По словам Куллорс, погибший — Кинан Дарнелл Андерсон — был ее кузеном и учителем английского языка.Инцидент произошел 3 января на западе города. Полицейских вызвали на место аварии, одним из участников которой оказался Андерсон. Когда первый из стражей порядка подъехал к перекрестку, Андресон подбежал к нему и стал кричать, что его пытаются убить. Офицер приказал ему оставаться на месте, тот опустился на колени и начал объяснять, что произошло. Но затем вскочил и, несмотря на призывы полицейского, попытался сбежать. К тому времени на место прибыли и другие полицейские. Они остановили Андресона и повалили его на землю. Тот вырывался, продолжал кричать, что его хотят убить, и просил о помощи. Один из полицейских пригрозил Андерсону электрошоком, на что тот ответил, что его пытаются убить, как Джорджа Флойда. В результате полицейский все же применил тазер, много раз в упор ударив Андерсона электричеством в спину. Тот прекратил сопротивление, но все просил о помощи, и полицейский еще раз применил к нему электрошок.Затем Андерсона доставили в больницу, где он вскоре умер. Анализ выявил у него в крови два наркотических вещества.Полиция опубликовала также видео с мобильного телефона одного из свидетелей. За кадром слышен голос, который утверждает, что Андерсон пытался украсть его машину. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") активизировалось в мае 2020 года. Поводом для него стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который умер после того, как полицейские применили силу при его задержании. Выступления под лозунгами BLM проходили во многих американских городах и в других странах, их участники ратовали за прекращение финансирования полиции и за "расовую справедливость". Часто эти демонстрации перерастали в беспорядки и погромы.
https://ria.ru/20230111/blm-1844018341.html
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в мире, джордж флойд, сша, лос-анджелес
В мире, Джордж Флойд, США, Лос-Анджелес
07:12 13.01.2023 (обновлено: 11:42 13.01.2023)
В США от рук полиции погиб кузен соосновательницы Black Lives Matter
В США кузен соосновательницы BLM Куллорс погиб от рук полицейского, умоляя о помощи
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости.
Близкий родственник соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс погиб после того, как полицейский применил к нему электрошок, следует из видеозаписей
с нагрудных камер полиции Лос-Анджелеса.
По словам Куллорс, погибший — Кинан Дарнелл Андерсон — был ее кузеном и учителем английского языка.
Инцидент произошел 3 января на западе города. Полицейских вызвали на место аварии, одним из участников которой оказался Андерсон. Когда первый из стражей порядка подъехал к перекрестку, Андресон подбежал к нему и стал кричать, что его пытаются убить. Офицер приказал ему оставаться на месте, тот опустился на колени и начал объяснять, что произошло. Но затем вскочил и, несмотря на призывы полицейского, попытался сбежать.
К тому времени на место прибыли и другие полицейские. Они остановили Андресона и повалили его на землю. Тот вырывался, продолжал кричать, что его хотят убить, и просил о помощи.
Один из полицейских пригрозил Андерсону электрошоком, на что тот ответил, что его пытаются убить, как Джорджа Флойда
. В результате полицейский все же применил тазер, много раз в упор ударив Андерсона электричеством в спину. Тот прекратил сопротивление, но все просил о помощи, и полицейский еще раз применил к нему электрошок.
Затем Андерсона доставили в больницу, где он вскоре умер. Анализ выявил у него в крови два наркотических вещества.
Полиция опубликовала также видео с мобильного телефона одного из свидетелей. За кадром слышен голос, который утверждает, что Андерсон пытался украсть его машину.
Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") активизировалось в мае 2020 года. Поводом для него стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который умер после того, как полицейские применили силу при его задержании. Выступления под лозунгами BLM проходили во многих американских городах и в других странах, их участники ратовали за прекращение финансирования полиции и за "расовую справедливость". Часто эти демонстрации перерастали в беспорядки и погромы.