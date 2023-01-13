https://ria.ru/20230113/blm-1844529983.html

В США от рук полиции погиб кузен соосновательницы Black Lives Matter

В США от рук полиции погиб кузен соосновательницы Black Lives Matter - РИА Новости, 13.01.2023

В США от рук полиции погиб кузен соосновательницы Black Lives Matter

Близкий родственник соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс погиб после того, как полицейский применил к РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T07:12

2023-01-13T07:12

2023-01-13T11:42

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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Близкий родственник соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс погиб после того, как полицейский применил к нему электрошок, следует из видеозаписей с нагрудных камер полиции Лос-Анджелеса. По словам Куллорс, погибший — Кинан Дарнелл Андерсон — был ее кузеном и учителем английского языка.Инцидент произошел 3 января на западе города. Полицейских вызвали на место аварии, одним из участников которой оказался Андерсон. Когда первый из стражей порядка подъехал к перекрестку, Андресон подбежал к нему и стал кричать, что его пытаются убить. Офицер приказал ему оставаться на месте, тот опустился на колени и начал объяснять, что произошло. Но затем вскочил и, несмотря на призывы полицейского, попытался сбежать. К тому времени на место прибыли и другие полицейские. Они остановили Андресона и повалили его на землю. Тот вырывался, продолжал кричать, что его хотят убить, и просил о помощи. Один из полицейских пригрозил Андерсону электрошоком, на что тот ответил, что его пытаются убить, как Джорджа Флойда. В результате полицейский все же применил тазер, много раз в упор ударив Андерсона электричеством в спину. Тот прекратил сопротивление, но все просил о помощи, и полицейский еще раз применил к нему электрошок.Затем Андерсона доставили в больницу, где он вскоре умер. Анализ выявил у него в крови два наркотических вещества.Полиция опубликовала также видео с мобильного телефона одного из свидетелей. За кадром слышен голос, который утверждает, что Андерсон пытался украсть его машину. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") активизировалось в мае 2020 года. Поводом для него стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который умер после того, как полицейские применили силу при его задержании. Выступления под лозунгами BLM проходили во многих американских городах и в других странах, их участники ратовали за прекращение финансирования полиции и за "расовую справедливость". Часто эти демонстрации перерастали в беспорядки и погромы.

https://ria.ru/20230111/blm-1844018341.html

https://ria.ru/20220906/rastrata-1814903313.html

https://ria.ru/20230104/ssha-1843002364.html

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в мире, джордж флойд, сша, лос-анджелес