https://ria.ru/20230113/blagodarnost-1844563118.html

Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости

Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 13.01.2023

Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил благодарность корреспонденту редакции силовых ведомств РИА Новости Алексею Алексееву, сообщила... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:49

2023-01-13T10:49

2023-01-13T10:49

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

ирина волк

миа "россия сегодня"

день российской печати

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил благодарность корреспонденту редакции силовых ведомств РИА Новости Алексею Алексееву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, 13 января, в День российской печати, Колокольцев подписал приказ о награждении представителей федеральных, региональных и ведомственных средств массовой информации. "За значительный вклад в объективное и компетентное освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел РФ и в связи с Днем российской печати приказом министра награждены журналисты, благодаря которым граждане получают актуальную и достоверную информацию о работе ведомства, узнают много интересного о непростой полицейской службе. Объявлена благодарность Алексею Алексееву, корреспонденту редакции силовых ведомств МИА "Россия сегодня", - сказала Волк. РИА Новости входит в медиагруппу "Россия сегодня". Сегодня при МВД России аккредитовано более 200 журналистов, работающих на телевидении и радио, в информационных агентствах, печатных и сетевых изданиях. "Этим творческим людям присущи высокий профессионализм и активная жизненная позиция. Их яркие и неординарные материалы всегда вызывают большой интерес у широкой аудитории", – добавила Волк.

https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844541187.html

https://ria.ru/20230113/pechat-1844112905.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, ирина волк, миа "россия сегодня", день российской печати