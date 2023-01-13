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Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 13.01.2023
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Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости
Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 13.01.2023
Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил благодарность корреспонденту редакции силовых ведомств РИА Новости Алексею Алексееву, сообщила... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:49
2023-01-13T10:49
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
ирина волк
миа "россия сегодня"
день российской печати
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил благодарность корреспонденту редакции силовых ведомств РИА Новости Алексею Алексееву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, 13 января, в День российской печати, Колокольцев подписал приказ о награждении представителей федеральных, региональных и ведомственных средств массовой информации. "За значительный вклад в объективное и компетентное освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел РФ и в связи с Днем российской печати приказом министра награждены журналисты, благодаря которым граждане получают актуальную и достоверную информацию о работе ведомства, узнают много интересного о непростой полицейской службе. Объявлена благодарность Алексею Алексееву, корреспонденту редакции силовых ведомств МИА "Россия сегодня", - сказала Волк. РИА Новости входит в медиагруппу "Россия сегодня". Сегодня при МВД России аккредитовано более 200 журналистов, работающих на телевидении и радио, в информационных агентствах, печатных и сетевых изданиях. "Этим творческим людям присущи высокий профессионализм и активная жизненная позиция. Их яркие и неординарные материалы всегда вызывают большой интерес у широкой аудитории", – добавила Волк.
https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844541187.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, ирина волк, миа "россия сегодня", день российской печати
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Колокольцев, Ирина Волк, МИА "Россия сегодня", День российской печати
10:49 13.01.2023
 
Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости

Глава МВД Колокольцев объявил благодарность корреспонденту РИА Новости Алексееву

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил благодарность корреспонденту редакции силовых ведомств РИА Новости Алексею Алексееву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, 13 января, в День российской печати, Колокольцев подписал приказ о награждении представителей федеральных, региональных и ведомственных средств массовой информации.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 09:09
Пушилин поздравил журналистов с Днем российской печати
"За значительный вклад в объективное и компетентное освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел РФ и в связи с Днем российской печати приказом министра награждены журналисты, благодаря которым граждане получают актуальную и достоверную информацию о работе ведомства, узнают много интересного о непростой полицейской службе. Объявлена благодарность Алексею Алексееву, корреспонденту редакции силовых ведомств МИА "Россия сегодня", - сказала Волк.
РИА Новости входит в медиагруппу "Россия сегодня".
Сегодня при МВД России аккредитовано более 200 журналистов, работающих на телевидении и радио, в информационных агентствах, печатных и сетевых изданиях.
"Этим творческим людям присущи высокий профессионализм и активная жизненная позиция. Их яркие и неординарные материалы всегда вызывают большой интерес у широкой аудитории", – добавила Волк.
Типография издательства газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 01:49
День российской печати
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевИрина ВолкМИА "Россия сегодня"День российской печати
 
 
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