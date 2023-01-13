https://ria.ru/20230113/bezrabotnye-1844572822.html

В МОТ подсчитали разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин в мире

В МОТ подсчитали разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин в мире - РИА Новости, 13.01.2023

В МОТ подсчитали разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин в мире

С разрывом в 24,9% между уровнем занятости женщин и мужчин, на каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины, говорится в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:23

2023-01-13T11:23

2023-01-13T11:23

международная организация труда

экономика

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ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости. С разрывом в 24,9% между уровнем занятости женщин и мужчин, на каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины, говорится в опубликованном докладе Международной организации труда (МОТ) на сайте организации. "В глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4 процента в 2022 году по сравнению с 72,3 процента для мужчин. Этот разрыв в 24,9 процентных пункта означает, что на каждого экономически неактивного мужчину (безработный – ред.) приходится две неактивные (экономически - ред.) женщины", - сказано в документе. МОТ добавляет, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в три раза выше, чем среди взрослого населения. "Более одного из пяти молодых людей — 23,5 процента - не имеют работы, учебы или профессиональной подготовки", - уточняет организация.

https://ria.ru/20221118/bezrabotitsa-1832514850.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

международная организация труда, экономика