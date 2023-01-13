https://ria.ru/20230113/bezrabotnye-1844572822.html
В МОТ подсчитали разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин в мире
В МОТ подсчитали разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин в мире - РИА Новости, 13.01.2023
В МОТ подсчитали разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин в мире
С разрывом в 24,9% между уровнем занятости женщин и мужчин, на каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины, говорится в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:23
2023-01-13T11:23
2023-01-13T11:23
международная организация труда
экономика
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ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости. С разрывом в 24,9% между уровнем занятости женщин и мужчин, на каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины, говорится в опубликованном докладе Международной организации труда (МОТ) на сайте организации. "В глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4 процента в 2022 году по сравнению с 72,3 процента для мужчин. Этот разрыв в 24,9 процентных пункта означает, что на каждого экономически неактивного мужчину (безработный – ред.) приходится две неактивные (экономически - ред.) женщины", - сказано в документе. МОТ добавляет, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в три раза выше, чем среди взрослого населения. "Более одного из пяти молодых людей — 23,5 процента - не имеют работы, учебы или профессиональной подготовки", - уточняет организация.
https://ria.ru/20221118/bezrabotitsa-1832514850.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная организация труда, экономика
Международная организация труда, Экономика
В МОТ подсчитали разрыв между уровнями занятости мужчин и женщин в мире
МОТ: на каждого безработного мужчину в мире приходится две безработные женщины
ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости. С разрывом в 24,9% между уровнем занятости женщин и мужчин, на каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины, говорится в опубликованном докладе Международной организации труда (МОТ) на сайте организации.
"В глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4 процента в 2022 году по сравнению с 72,3 процента для мужчин. Этот разрыв в 24,9 процентных пункта означает, что на каждого экономически неактивного мужчину (безработный – ред.) приходится две неактивные (экономически - ред.) женщины", - сказано в документе.
МОТ добавляет, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в три раза выше, чем среди взрослого населения.
"Более одного из пяти молодых людей — 23,5 процента - не имеют работы, учебы или профессиональной подготовки", - уточняет организация.