https://ria.ru/20230113/bezhentsy-1844642751.html

Эстония почти исчерпала возможности приема беженцев с Украины, сообщило МВД

Эстония почти исчерпала возможности приема беженцев с Украины, сообщило МВД - РИА Новости, 13.01.2023

Эстония почти исчерпала возможности приема беженцев с Украины, сообщило МВД

Эстония отправит в Финляндию часть прибывших в страну беженцев с Украины, поскольку практически исчерпала возможности их приема, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:58

2023-01-13T14:58

2023-01-13T14:58

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Эстония отправит в Финляндию часть прибывших в страну беженцев с Украины, поскольку практически исчерпала возможности их приема, сообщила в пятницу пресс-служба МВД. По данным министерства, Финляндия готова принимать в неделю до 100 украинских беженцев, которые сами изъявили соответствующее желание. В целевую группу в первую очередь входят граждане Украины, которые еще не имеют временной защиты или действующего вида на жительство в Эстонии или другой стране. Глава МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что в области приема украинских беженцев Эстония приближается к границе, когда прибывающим новым беженцам невозможно будет предложить все необходимые поддерживающие услуги и помощь на достаточно качественном уровне. Министр подчеркнул, что переезд в Финляндию является не давлением или требованием с эстонской стороны, а добровольным решением беженцев. По данным МВД, около 66 тысяч беженцев с Украины сообщили о своем намерении остаться в Эстонии, подано более 42 тысяч прошений о получении временной защиты.

https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html

https://ria.ru/20230112/kallas-1844510224.html

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в мире, эстония, финляндия, украина