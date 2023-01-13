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Эстония почти исчерпала возможности приема беженцев с Украины, сообщило МВД - РИА Новости, 13.01.2023
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Эстония почти исчерпала возможности приема беженцев с Украины, сообщило МВД
Эстония почти исчерпала возможности приема беженцев с Украины, сообщило МВД - РИА Новости, 13.01.2023
Эстония почти исчерпала возможности приема беженцев с Украины, сообщило МВД
Эстония отправит в Финляндию часть прибывших в страну беженцев с Украины, поскольку практически исчерпала возможности их приема, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:58
2023-01-13T14:58
в мире
эстония
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Эстония отправит в Финляндию часть прибывших в страну беженцев с Украины, поскольку практически исчерпала возможности их приема, сообщила в пятницу пресс-служба МВД. По данным министерства, Финляндия готова принимать в неделю до 100 украинских беженцев, которые сами изъявили соответствующее желание. В целевую группу в первую очередь входят граждане Украины, которые еще не имеют временной защиты или действующего вида на жительство в Эстонии или другой стране. Глава МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что в области приема украинских беженцев Эстония приближается к границе, когда прибывающим новым беженцам невозможно будет предложить все необходимые поддерживающие услуги и помощь на достаточно качественном уровне. Министр подчеркнул, что переезд в Финляндию является не давлением или требованием с эстонской стороны, а добровольным решением беженцев. По данным МВД, около 66 тысяч беженцев с Украины сообщили о своем намерении остаться в Эстонии, подано более 42 тысяч прошений о получении временной защиты.
https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html
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в мире, эстония, финляндия, украина
В мире, Эстония, Финляндия, Украина
14:58 13.01.2023
 
Эстония почти исчерпала возможности приема беженцев с Украины, сообщило МВД

МВД Эстонии: Таллин отправит в Финляндию часть прибывших в страну беженцев с Украины

© Pixabay / pride1979Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Pixabay / pride1979
Старый город в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Эстония отправит в Финляндию часть прибывших в страну беженцев с Украины, поскольку практически исчерпала возможности их приема, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.
По данным министерства, Финляндия готова принимать в неделю до 100 украинских беженцев, которые сами изъявили соответствующее желание. В целевую группу в первую очередь входят граждане Украины, которые еще не имеют временной защиты или действующего вида на жительство в Эстонии или другой стране.
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Глава МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что в области приема украинских беженцев Эстония приближается к границе, когда прибывающим новым беженцам невозможно будет предложить все необходимые поддерживающие услуги и помощь на достаточно качественном уровне.
"До сих пор мы смогли обеспечить всем прибывающим должный уровень поддержки и услуг, однако по мере того, как беженцев становилось все больше, мы уже своевременно и заранее обратились за поддержкой к нашим северным соседям", - цитирует Ляэнеметса пресс-служба.
Министр подчеркнул, что переезд в Финляндию является не давлением или требованием с эстонской стороны, а добровольным решением беженцев.
По данным МВД, около 66 тысяч беженцев с Украины сообщили о своем намерении остаться в Эстонии, подано более 42 тысяч прошений о получении временной защиты.
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