https://ria.ru/20230113/bezhentsy-1844557168.html

Украинской беженке отказали в медпомощи в Шотландии, пишут СМИ

Украинской беженке отказали в медпомощи в Шотландии, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023

Украинской беженке отказали в медпомощи в Шотландии, пишут СМИ

Украинская беженка вернулась в Киев, так как не могла получить медпомощь в Шотландии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на лидера шотландской... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:27

2023-01-13T10:27

2023-01-13T10:40

специальная военная операция на украине

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здоровье - общество

владимир путин

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россия

шотландия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинская беженка вернулась в Киев, так как не могла получить медпомощь в Шотландии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на лидера шотландской Либерально-демократической партии Алекса Коул-Гамильтона. По его словам, 22-летняя Мария жила в Шотландии с лета 2022 года. Она нуждалась в регулярных анализах крови, чтобы регулировать прием лекарств. Однако Марию вскоре проинформировали, что из-за переполненности больниц беженка не может получить необходимые ей медицинские услуги. "Ожидание было настолько долгим, действительно было более разумно рискнуть вернуться в зону боевых действий к врачу в Киеве, что она и сделала", - отметил Коул-Гамильтон. Он подчеркнул, что сирены воздушной тревоги, беспилотники и крылатые ракеты для Марии оказались менее пугающими, чем ожидание получения медпомощи от Национальной службы здравоохранения Шотландии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230111/vizy-1844256162.html

https://ria.ru/20230111/bezhentsy-1844023151.html

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в мире, здоровье - общество, владимир путин, киев, россия, шотландия