Рейтинг@Mail.ru
Украинской беженке отказали в медпомощи в Шотландии, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/bezhentsy-1844557168.html
Украинской беженке отказали в медпомощи в Шотландии, пишут СМИ
Украинской беженке отказали в медпомощи в Шотландии, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
Украинской беженке отказали в медпомощи в Шотландии, пишут СМИ
Украинская беженка вернулась в Киев, так как не могла получить медпомощь в Шотландии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на лидера шотландской... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:27
2023-01-13T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
киев
россия
шотландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815592311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0acb05cbbfd5d1147380faf2dc9b574.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинская беженка вернулась в Киев, так как не могла получить медпомощь в Шотландии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на лидера шотландской Либерально-демократической партии Алекса Коул-Гамильтона. По его словам, 22-летняя Мария жила в Шотландии с лета 2022 года. Она нуждалась в регулярных анализах крови, чтобы регулировать прием лекарств. Однако Марию вскоре проинформировали, что из-за переполненности больниц беженка не может получить необходимые ей медицинские услуги. "Ожидание было настолько долгим, действительно было более разумно рискнуть вернуться в зону боевых действий к врачу в Киеве, что она и сделала", - отметил Коул-Гамильтон. Он подчеркнул, что сирены воздушной тревоги, беспилотники и крылатые ракеты для Марии оказались менее пугающими, чем ожидание получения медпомощи от Национальной службы здравоохранения Шотландии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230111/vizy-1844256162.html
https://ria.ru/20230111/bezhentsy-1844023151.html
киев
россия
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815592311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48652596e3bfb4e6abad51ab8c9363da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, владимир путин, киев, россия, шотландия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Киев, Россия, Шотландия
10:27 13.01.2023 (обновлено: 10:40 13.01.2023)
 
Украинской беженке отказали в медпомощи в Шотландии, пишут СМИ

Telegraph: украинская беженка не смогла получить медпомощь в Шотландии и вернулась в Киев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании
Флаг Соединенного королевства Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Соединенного королевства Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинская беженка вернулась в Киев, так как не могла получить медпомощь в Шотландии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на лидера шотландской Либерально-демократической партии Алекса Коул-Гамильтона.
По его словам, 22-летняя Мария жила в Шотландии с лета 2022 года. Она нуждалась в регулярных анализах крови, чтобы регулировать прием лекарств. Однако Марию вскоре проинформировали, что из-за переполненности больниц беженка не может получить необходимые ей медицинские услуги.
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 21:37
Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год
"Ожидание было настолько долгим, действительно было более разумно рискнуть вернуться в зону боевых действий к врачу в Киеве, что она и сделала", - отметил Коул-Гамильтон.
Он подчеркнул, что сирены воздушной тревоги, беспилотники и крылатые ракеты для Марии оказались менее пугающими, чем ожидание получения медпомощи от Национальной службы здравоохранения Шотландии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Беженцы на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 05:59
Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинКиевРоссияШотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала