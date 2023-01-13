https://ria.ru/20230113/bespilotnik-1844752125.html
"Укроборонпром" заявил о разработке нового ударного беспилотника
"Укроборонпром" заявил о разработке нового ударного беспилотника - РИА Новости, 13.01.2023
"Укроборонпром" заявил о разработке нового ударного беспилотника
"Укроборонпром" разрабатывает ударный беспилотник с дальностью поражения более одной тысячи километров, испытания вошли в секретную фазу, заявила в пятницу... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:18
2023-01-13T20:18
2023-01-13T20:18
специальная военная операция на украине
укроборонпром
украина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Укроборонпром" разрабатывает ударный беспилотник с дальностью поражения более одной тысячи километров, испытания вошли в секретную фазу, заявила в пятницу пресс-секретарь концерна Наталья Сад. Сад сообщила, что первоначальные испытания БПЛА были проведены в декабре 2022 года, в ходе которых также отрабатывалась работа беспилотника под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По заявлению пресс-секретаря, испытания прошли успешно. По словам Сад, БПЛА будет использовать специальный боеприпас, разработанный частными партнерами концерна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
укроборонпром, украина
Специальная военная операция на Украине, Укроборонпром, Украина
"Укроборонпром" заявил о разработке нового ударного беспилотника
"Укроборонпром" заявил о разработке беспилотника с дальностью более тысячи километров
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Укроборонпром" разрабатывает ударный беспилотник с дальностью поражения более одной тысячи километров, испытания вошли в секретную фазу, заявила в пятницу пресс-секретарь концерна Наталья Сад.
"Сейчас проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров и полезной нагрузкой до 75 килограммов достиг такого этапа, когда говорить о нем мы, к сожалению, ничего не можем", - заявила Сад в пятницу во время брифинга в медиацентре "Украина".
Сад сообщила, что первоначальные испытания БПЛА были проведены в декабре 2022 года, в ходе которых также отрабатывалась работа беспилотника под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По заявлению пресс-секретаря, испытания прошли успешно.
По словам Сад, БПЛА будет использовать специальный боеприпас, разработанный частными партнерами концерна.