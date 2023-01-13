https://ria.ru/20230113/bespilotnik-1844752125.html

"Укроборонпром" заявил о разработке нового ударного беспилотника

"Укроборонпром" заявил о разработке нового ударного беспилотника - РИА Новости, 13.01.2023

"Укроборонпром" заявил о разработке нового ударного беспилотника

"Укроборонпром" разрабатывает ударный беспилотник с дальностью поражения более одной тысячи километров, испытания вошли в секретную фазу, заявила в пятницу... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:18

2023-01-13T20:18

2023-01-13T20:18

специальная военная операция на украине

укроборонпром

украина

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Укроборонпром" разрабатывает ударный беспилотник с дальностью поражения более одной тысячи километров, испытания вошли в секретную фазу, заявила в пятницу пресс-секретарь концерна Наталья Сад. Сад сообщила, что первоначальные испытания БПЛА были проведены в декабре 2022 года, в ходе которых также отрабатывалась работа беспилотника под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По заявлению пресс-секретаря, испытания прошли успешно. По словам Сад, БПЛА будет использовать специальный боеприпас, разработанный частными партнерами концерна.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

укроборонпром, украина