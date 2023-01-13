Рейтинг@Mail.ru
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/benzin-1844730574.html
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент - РИА Новости, 13.01.2023
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент
Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91% при инфляции за год в 11,94%, свидетельствуют материалы Росстата. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:06
2023-01-13T19:06
экономика
цены на нефть
николай шульгинов
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593066_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_b19db7ca6179664e6c8233b0993b5dc3.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91% при инфляции за год в 11,94%, свидетельствуют материалы Росстата. Динамика стоимости дизельного топлива за год не приведена, но по словам главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, дизель прибавил 9,8%. При этом в декабре он подорожал сильнее всего в категории непродовольственных товаров – на 2,1%. Цены на бензин за декабрь практически не изменились, прибавив только 0,02%, а на газомоторное топливо - снизились на 1,3%. Глава Минэнерго в конце декабря говорил, что рост цен на топливо в 2022 году оказался ниже инфляции. В Федеральной антимонопольной службе тогда же не видели предпосылок для существенного роста стоимости и дефицита этого товара. Российский рынок прямо не регулируется государством, решение об изменении цен на топливо принимают сами участники рынка в зависимости от его конъюнктуры. Тем не менее российские власти регулярно говорят о том, что цены на АЗС не должны расти выше инфляции.
https://ria.ru/20230111/benzin-1844244989.html
https://ria.ru/20221228/zarplaty-1842026320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593066_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_16983406122391cf20145d673cfcbfeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, николай шульгинов, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Николай Шульгинов, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:06 13.01.2023
 
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент

Росстат: средняя розничная цена бензина в России в 2022 году выросла на 0,91 процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91% при инфляции за год в 11,94%, свидетельствуют материалы Росстата.
Динамика стоимости дизельного топлива за год не приведена, но по словам главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, дизель прибавил 9,8%. При этом в декабре он подорожал сильнее всего в категории непродовольственных товаров – на 2,1%.
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:56
В России за новогодние праздники снизилась средняя розничная цена бензина
Цены на бензин за декабрь практически не изменились, прибавив только 0,02%, а на газомоторное топливо - снизились на 1,3%.
Глава Минэнерго в конце декабря говорил, что рост цен на топливо в 2022 году оказался ниже инфляции. В Федеральной антимонопольной службе тогда же не видели предпосылок для существенного роста стоимости и дефицита этого товара.
Российский рынок прямо не регулируется государством, решение об изменении цен на топливо принимают сами участники рынка в зависимости от его конъюнктуры. Тем не менее российские власти регулярно говорят о том, что цены на АЗС не должны расти выше инфляции.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 19:04
Росстат сообщил о росте реальных зарплат
 
ЭкономикаЦены на нефтьНиколай ШульгиновРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала