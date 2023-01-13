https://ria.ru/20230113/benzin-1844730574.html
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент - РИА Новости, 13.01.2023
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент
Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91% при инфляции за год в 11,94%, свидетельствуют материалы Росстата. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:06
2023-01-13T19:06
2023-01-13T19:06
экономика
цены на нефть
николай шульгинов
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91% при инфляции за год в 11,94%, свидетельствуют материалы Росстата. Динамика стоимости дизельного топлива за год не приведена, но по словам главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, дизель прибавил 9,8%. При этом в декабре он подорожал сильнее всего в категории непродовольственных товаров – на 2,1%. Цены на бензин за декабрь практически не изменились, прибавив только 0,02%, а на газомоторное топливо - снизились на 1,3%. Глава Минэнерго в конце декабря говорил, что рост цен на топливо в 2022 году оказался ниже инфляции. В Федеральной антимонопольной службе тогда же не видели предпосылок для существенного роста стоимости и дефицита этого товара. Российский рынок прямо не регулируется государством, решение об изменении цен на топливо принимают сами участники рынка в зависимости от его конъюнктуры. Тем не менее российские власти регулярно говорят о том, что цены на АЗС не должны расти выше инфляции.
https://ria.ru/20230111/benzin-1844244989.html
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экономика, цены на нефть, николай шульгинов, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Николай Шульгинов, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент
Росстат: средняя розничная цена бензина в России в 2022 году выросла на 0,91 процента