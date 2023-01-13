https://ria.ru/20230113/benzin-1844730574.html

Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент

Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент - РИА Новости, 13.01.2023

Бензин в России в 2022 году подорожал менее чем на один процент

Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91% при инфляции за год в 11,94%, свидетельствуют материалы Росстата. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:06

2023-01-13T19:06

2023-01-13T19:06

экономика

цены на нефть

николай шульгинов

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91% при инфляции за год в 11,94%, свидетельствуют материалы Росстата. Динамика стоимости дизельного топлива за год не приведена, но по словам главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, дизель прибавил 9,8%. При этом в декабре он подорожал сильнее всего в категории непродовольственных товаров – на 2,1%. Цены на бензин за декабрь практически не изменились, прибавив только 0,02%, а на газомоторное топливо - снизились на 1,3%. Глава Минэнерго в конце декабря говорил, что рост цен на топливо в 2022 году оказался ниже инфляции. В Федеральной антимонопольной службе тогда же не видели предпосылок для существенного роста стоимости и дефицита этого товара. Российский рынок прямо не регулируется государством, решение об изменении цен на топливо принимают сами участники рынка в зависимости от его конъюнктуры. Тем не менее российские власти регулярно говорят о том, что цены на АЗС не должны расти выше инфляции.

https://ria.ru/20230111/benzin-1844244989.html

https://ria.ru/20221228/zarplaty-1842026320.html

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экономика, цены на нефть, николай шульгинов, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)