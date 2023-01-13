https://ria.ru/20230113/bayden-1844734429.html
Офицер ЦРУ: от Байдена скрывают правду о провалах Украины
Офицер ЦРУ: от Байдена скрывают правду о провалах Украины - РИА Новости, 13.01.2023
Офицер ЦРУ: от Байдена скрывают правду о провалах Украины
Президенту США Джо Байдену не рассказывают всей правды о том, насколько плачевно положение дел Украины на полях сражений, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:20
2023-01-13T19:20
2023-01-13T19:20
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не рассказывают всей правды о том, насколько плачевно положение дел Украины на полях сражений, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я подозреваю, что тот, кто в ЦРУ или Агентстве национальной безопасности информирует президента, знает, что Байден хочет услышать, поэтому я не думаю, что он получает честный отчет о том, что действительно происходит на местах", — отметил он.При этом спикер согласился с мнением ведущего судьи Эндрю Наполитано, что текущее положение дел указывает на неизбежное поражение киевского режима. Он также добавил, что обратная информация представляет собой украинскую пропаганду, которую подхватывают американские СМИ, в том числе Washington Post и New York Times.Тем не менее, военный также допускает, что американская разведка и сама может быть плохо осведомлена о происходящем на Украине, так как за последние 20 лет она неоднократно терпела неудачу при сборе информации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/makron-1844720164.html
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в мире, джо байден, филип джиральди, украина, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Джо Байден, Филип Джиральди, Украина, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Офицер ЦРУ: от Байдена скрывают правду о провалах Украины
Офицер ЦРУ Джиральди: от Байдена скрывают реальное положение дел на Украине