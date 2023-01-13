https://ria.ru/20230113/bayden-1844724477.html

Байден не доверяет своей секретной службе, пишут СМИ

Байден не доверяет своей секретной службе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023

Байден не доверяет своей секретной службе, пишут СМИ

Президент США Джо Байден не доверяет своей секретной службе и считает, что агенты ему лгут, сообщает портал Vox со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:47

2023-01-13T18:47

2023-01-13T18:47

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не доверяет своей секретной службе и считает, что агенты ему лгут, сообщает портал Vox со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу Криса Уиппла об американском лидере "Бой всей жизни". В книге, которая выйдет 17 января, описывается эпизод, когда Байден показывал Белый дом другу, якобы указав на место, где его овчарка укусила агента, президент США сказал, что секретной службы там никогда нет, и инцидента не происходило, указывает издание. В Белом доме комментировать эти данные не стали, указав, что автор не дал возможности установить достоверность описанного, говорится в сообщении. Байден якобы опасается, что в секретной службе осталось много сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230113/dokumenty-1844663398.html

сша

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша