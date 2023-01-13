Байден не доверяет своей секретной службе, пишут СМИ
Vox со ссылкой на публициста Уиппла: Байден не доверяет своей секретной службе
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не доверяет своей секретной службе и считает, что агенты ему лгут, сообщает портал Vox со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу Криса Уиппла об американском лидере "Бой всей жизни".
"Согласно новой книге (Криса Уиппла "Бой всей жизни"), предлагающей взглянуть изнутри на Белый дом Байдена, президент США не доверяет секретной службе настолько, что не говорит при агентах открыто и считает, что они солгали об инциденте с овчаркой Байдена, которая укусила агента", - сообщает портал.
В книге, которая выйдет 17 января, описывается эпизод, когда Байден показывал Белый дом другу, якобы указав на место, где его овчарка укусила агента, президент США сказал, что секретной службы там никогда нет, и инцидента не происходило, указывает издание.
В Белом доме комментировать эти данные не стали, указав, что автор не дал возможности установить достоверность описанного, говорится в сообщении.
Байден якобы опасается, что в секретной службе осталось много сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении.