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В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена - РИА Новости, 13.01.2023
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В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена
В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена - РИА Новости, 13.01.2023
В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена
Министерство юстиции США закрыло республиканцам в конгрессе доступ к информации для собственного расследования скандала об обнаружении секретных документов,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:11
2023-01-13T02:11
джо байден
в мире
марджори тейлор грин
кевин маккарти
сша
уилмингтон
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США закрыло республиканцам в конгрессе доступ к информации для собственного расследования скандала об обнаружении секретных документов, связанных с главой государства Джо Байденом, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она добавила, что считает подобные действия минюста "поразительными". В четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, призвал конгресс расследовать инциденты с секретными документами президента. В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.
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джо байден, в мире, марджори тейлор грин, кевин маккарти, сша, уилмингтон, конгресс сша
Джо Байден, В мире, Марджори Тейлор Грин, Кевин Маккарти, США, Уилмингтон, Конгресс США
02:11 13.01.2023
 
В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена

Конгрессвумен Грин: республиканцам закрыт доступ к секретным бумагам в офисе Байдена

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США закрыло республиканцам в конгрессе доступ к информации для собственного расследования скандала об обнаружении секретных документов, связанных с главой государства Джо Байденом, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
"Все, что мы запрашиваем, будет находиться "под расследованием" и недоступно республиканским следователям, потому что (министр юстиции США) Меррик Гарланд назначил специального прокурора", - говорится в опубликованном Грин сообщении.
Она добавила, что считает подобные действия минюста "поразительными".
В четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, призвал конгресс расследовать инциденты с секретными документами президента.
В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 22:32
Белый дом уверен, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке
 
Джо БайденВ миреМарджори Тейлор ГринКевин МаккартиСШАУилмингтонКонгресс США
 
 
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