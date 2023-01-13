https://ria.ru/20230113/bayden-1844521072.html

В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена

В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена - РИА Новости, 13.01.2023

В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена

Министерство юстиции США закрыло республиканцам в конгрессе доступ к информации для собственного расследования скандала об обнаружении секретных документов,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T02:11

2023-01-13T02:11

2023-01-13T02:11

джо байден

в мире

марджори тейлор грин

кевин маккарти

сша

уилмингтон

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США закрыло республиканцам в конгрессе доступ к информации для собственного расследования скандала об обнаружении секретных документов, связанных с главой государства Джо Байденом, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она добавила, что считает подобные действия минюста "поразительными". В четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, призвал конгресс расследовать инциденты с секретными документами президента. В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.

https://ria.ru/20230112/bayden-1844510740.html

сша

уилмингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, в мире, марджори тейлор грин, кевин маккарти, сша, уилмингтон, конгресс сша