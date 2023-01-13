В США заявили о закрытии доступа к секретным документам в офисе Байдена
Конгрессвумен Грин: республиканцам закрыт доступ к секретным бумагам в офисе Байдена
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США закрыло республиканцам в конгрессе доступ к информации для собственного расследования скандала об обнаружении секретных документов, связанных с главой государства Джо Байденом, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
"Все, что мы запрашиваем, будет находиться "под расследованием" и недоступно республиканским следователям, потому что (министр юстиции США) Меррик Гарланд назначил специального прокурора", - говорится в опубликованном Грин сообщении.
Она добавила, что считает подобные действия минюста "поразительными".
В четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, призвал конгресс расследовать инциденты с секретными документами президента.
В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.