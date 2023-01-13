https://ria.ru/20230113/bayden-1844517848.html

Пушков высмеял "историю", в которую попал Байден

Пушков высмеял "историю", в которую попал Байден - РИА Новости, 13.01.2023

Пушков высмеял "историю", в которую попал Байден

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял президента США Джо Байдена и его администрацию, оказавшихся в центре скандала из-за секретных документов, которые он... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T01:02

2023-01-13T01:02

2023-01-13T01:02

в мире

джо байден

алексей пушков

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял президента США Джо Байдена и его администрацию, оказавшихся в центре скандала из-за секретных документов, которые он хранил в том числе у себя в гараже.В Белом доме, напомнил Пушков, ситуацию с обнаружением в офисе Байдена секретных документов назвали "сюрпризом".О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года. Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Документы сразу же сдали в национальный архив, но Минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017-го по 2020-й, когда уже не работал в администрации. Как сообщил телеканал АВС, комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование в отношении того, соблюдал ли Байден правила обращения с секретными документами в те времена, когда он занимал пост вице-президента.В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже Байдена.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.

https://ria.ru/20230112/snouden-1844508491.html

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в мире, джо байден, алексей пушков, дональд трамп, сша