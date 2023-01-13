https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516502.html
Бастрыкин сообщил о формировании резерва для работы в новых регионах России
Бастрыкин сообщил о формировании резерва для работы в новых регионах России - РИА Новости, 13.01.2023
Бастрыкин сообщил о формировании резерва для работы в новых регионах России
Следственный комитет России сформировал резерв из 500 человек для работы подразделений на новых территориях России, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:33
2023-01-13T00:33
2023-01-13T00:33
александр бастрыкин
владимир путин
россия
донбасс
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следственный комитет России сформировал резерв из 500 человек для работы подразделений на новых территориях России, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Первого января в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности сотрудников СК РФ. Ведомство поясняло, что это необходимо для укомплектования подразделений в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. "В соответствии с указом президента РФ Следственному комитету выделена дополнительная штатная численность. Утверждены структуры и штаты следственных управлений на указанных территориях в размере 853 единиц. На данный момент проводится их укомплектование. Для этого уже сформирован резерв из 500 человек", - сказал он в интервью "Российской газете". Он также рассказал, что по уголовным делам о преступлениях киевского режима признаны потерпевшими более 120 тысяч жителей Донбасса. Уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. В отношении 390 лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, из них - 178 очно. Кроме того, среди фигурантов 115 лиц из числа командиров и руководства Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины. А заочно арестованы 132 обвиняемых. Бастрыкин также сообщил о завершении расследования по 138 уголовным делам о применении украинскими военнослужащими запрещенных средств и методов ведения войны, а также жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными.
https://ria.ru/20230111/sotsfond-1844202199.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/putin-1844163238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр бастрыкин, владимир путин, россия, донбасс, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин сообщил о формировании резерва для работы в новых регионах России
Бастрыкин: сформирован резерв из 500 человек для работы подразделений на новых территориях
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следственный комитет России сформировал резерв из 500 человек для работы подразделений на новых территориях России, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Первого января в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина
об увеличении штатной численности сотрудников СК РФ. Ведомство поясняло, что это необходимо для укомплектования подразделений в Донбассе
, а также в Херсонской и Запорожской областях
.
"В соответствии с указом президента РФ Следственному комитету выделена дополнительная штатная численность. Утверждены структуры и штаты следственных управлений на указанных территориях в размере 853 единиц. На данный момент проводится их укомплектование. Для этого уже сформирован резерв из 500 человек", - сказал он в интервью "Российской газете".
Он также рассказал, что по уголовным делам о преступлениях киевского режима признаны потерпевшими более 120 тысяч жителей Донбасса. Уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. В отношении 390 лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, из них - 178 очно. Кроме того, среди фигурантов 115 лиц из числа командиров и руководства Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины. А заочно арестованы 132 обвиняемых.
Бастрыкин также сообщил о завершении расследования по 138 уголовным делам о применении украинскими военнослужащими запрещенных средств и методов ведения войны, а также жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными.