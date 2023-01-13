https://ria.ru/20230113/avtomobili-1844525548.html
Эксперты спрогнозировали приход в Россию новых автомобильных брендов
Эксперты спрогнозировали приход в Россию новых автомобильных брендов - РИА Новости, 13.01.2023
Эксперты спрогнозировали приход в Россию новых автомобильных брендов
Новые бренды китайских автомобилей, в частности — Hongqi, вьетнамский Vinfast и представители иранского автопрома могут выйти на российский авторынок в 2023... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T05:28
2023-01-13T05:28
2023-01-13T07:21
игорь моржаретто
олег мосеев
россия
иран
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новые бренды китайских автомобилей, в частности — Hongqi, вьетнамский Vinfast и представители иранского автопрома могут выйти на российский авторынок в 2023 году, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.Как заявил в четверг глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев, в России в 2023 году появятся минимум пять-семь новых автобрендов. "Это могут быть два новых бренда с российским производством, это может быть несколько китайских брендов, которые появятся официально (неофициально их много). Может, официально придет Hongqi. И я предполагаю, что возможно это будет вьетнамский бренд Vinfast, который у нас даже получил ОТТС. Возможно, это будут иранцы", - рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.По словам автоэксперта, руководителя проекта "Автомаркетолог" Олега Мосеева, с вероятностью 90% это будут китайские бренды, в частности, автоконцерна Great Wall. "У китайцев избыток производственных мощностей и соответственно производителям нужна экспансия вовне", - пояснил он."Теоретически можно говорить про Иран, которому из политический соображений могут дать преференции на чистый импорт", - уточнил Мосеев.
https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html
https://ria.ru/20230110/tseny-1843988858.html
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игорь моржаретто, олег мосеев, россия, иран, ассоциация европейского бизнеса
Игорь Моржаретто, Олег Мосеев, Россия, Иран, Ассоциация европейского бизнеса
05:28 13.01.2023 (обновлено: 07:21 13.01.2023)
Эксперты спрогнозировали приход в Россию новых автомобильных брендов
Эксперты: китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast могут выйти на рынок России в 2023 году