https://ria.ru/20230113/avtomobili-1844525548.html

Эксперты спрогнозировали приход в Россию новых автомобильных брендов

Эксперты спрогнозировали приход в Россию новых автомобильных брендов - РИА Новости, 13.01.2023

Эксперты спрогнозировали приход в Россию новых автомобильных брендов

Новые бренды китайских автомобилей, в частности — Hongqi, вьетнамский Vinfast и представители иранского автопрома могут выйти на российский авторынок в 2023... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T05:28

2023-01-13T05:28

2023-01-13T07:21

игорь моржаретто

олег мосеев

россия

иран

ассоциация европейского бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729420682_0:104:3010:1797_1920x0_80_0_0_82c37ad32e8b79a0b1e9928d22838f78.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новые бренды китайских автомобилей, в частности — Hongqi, вьетнамский Vinfast и представители иранского автопрома могут выйти на российский авторынок в 2023 году, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.Как заявил в четверг глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев, в России в 2023 году появятся минимум пять-семь новых автобрендов. "Это могут быть два новых бренда с российским производством, это может быть несколько китайских брендов, которые появятся официально (неофициально их много). Может, официально придет Hongqi. И я предполагаю, что возможно это будет вьетнамский бренд Vinfast, который у нас даже получил ОТТС. Возможно, это будут иранцы", - рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.По словам автоэксперта, руководителя проекта "Автомаркетолог" Олега Мосеева, с вероятностью 90% это будут китайские бренды, в частности, автоконцерна Great Wall. "У китайцев избыток производственных мощностей и соответственно производителям нужна экспансия вовне", - пояснил он."Теоретически можно говорить про Иран, которому из политический соображений могут дать преференции на чистый импорт", - уточнил Мосеев.

https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html

https://ria.ru/20230110/tseny-1843988858.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь моржаретто, олег мосеев, россия, иран, ассоциация европейского бизнеса