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В Приморье заканчивается запас машин, заявил автодилер - РИА Новости, 13.01.2023
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В Приморье заканчивается запас машин, заявил автодилер
В Приморье заканчивается запас машин, заявил автодилер - РИА Новости, 13.01.2023
В Приморье заканчивается запас машин, заявил автодилер
Машины свернувших производство в России брендов заканчиваются или уже закончились на складах приморских автодилеров, пополнять запасы в будущем придется по... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:08
2023-01-13T13:08
экономика
авто
россия
приморский край
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Машины свернувших производство в России брендов заканчиваются или уже закончились на складах приморских автодилеров, пополнять запасы в будущем придется по программе параллельного импорта либо за счет поставок китайских автомобилей, сообщил РИА Новости представитель одного из крупнейших автодилеров в Приморском крае "Автомир Восток". В компании "Автомир Восток" - официальном дилере автомобилей Renault - РИА Новости рассказали, что поставок сейчас нет. "Ситуация как у всех — все заводы закрыты, поставок нет... У многих (дилеров - ред.) вообще ничего не осталось", - сказал представитель приморского дилерского центра. Он уточнил, что еще доступны для покупки машины — остатки старых запасов. Цены на эти автомобили стабилизировались после резкого скачка в начале 2022 года. По оценке собеседника, отдать за авто сейчас нужно примерно на 30% больше, чем годом ранее, а "основными покупателями" теперь выступают юридические лица, а не обычные граждане. По его словам, после исчерпания запасов дилерам придется переходить на автомобили китайского производства либо привозить авто по программе параллельного импорта. Потенциальная география закупок машин включает Южную Корею, Японию, США, ОАЭ и другие страны. В компании "Сумотори-Авто" - официальном дилере Skoda, Mazda, Volkswagen, Subaru и Kia в Приморье - на запрос РИА Новости пока не предоставили информацию.
https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844295711.html
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экономика, авто, россия, приморский край, санкции в отношении россии
Экономика, Авто, Россия, Приморский край, Санкции в отношении России
13:08 13.01.2023
 
В Приморье заканчивается запас машин, заявил автодилер

В "Автомир Восток" заявили, что в Приморье у продавцов заканчивается запас машин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАвтомобили у автосалона группы компаний "Автомир" в Москве
Автомобили у автосалона группы компаний Автомир в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили у автосалона группы компаний "Автомир" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Машины свернувших производство в России брендов заканчиваются или уже закончились на складах приморских автодилеров, пополнять запасы в будущем придется по программе параллельного импорта либо за счет поставок китайских автомобилей, сообщил РИА Новости представитель одного из крупнейших автодилеров в Приморском крае "Автомир Восток".
В компании "Автомир Восток" - официальном дилере автомобилей Renault - РИА Новости рассказали, что поставок сейчас нет.
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"Ситуация как у всех — все заводы закрыты, поставок нет... У многих (дилеров - ред.) вообще ничего не осталось", - сказал представитель приморского дилерского центра.
Он уточнил, что еще доступны для покупки машины — остатки старых запасов. Цены на эти автомобили стабилизировались после резкого скачка в начале 2022 года. По оценке собеседника, отдать за авто сейчас нужно примерно на 30% больше, чем годом ранее, а "основными покупателями" теперь выступают юридические лица, а не обычные граждане.
По его словам, после исчерпания запасов дилерам придется переходить на автомобили китайского производства либо привозить авто по программе параллельного импорта. Потенциальная география закупок машин включает Южную Корею, Японию, США, ОАЭ и другие страны.
"Сейчас все будут переходить на Китай, на параллельный импорт. Все, других путей ни у кого нет", - добавил автодилер.
В компании "Сумотори-Авто" - официальном дилере Skoda, Mazda, Volkswagen, Subaru и Kia в Приморье - на запрос РИА Новости пока не предоставили информацию.
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