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В Австралии назвали цели милитаризации страны - РИА Новости, 13.01.2023
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В Австралии назвали цели милитаризации страны
В Австралии назвали цели милитаризации страны - РИА Новости, 13.01.2023
В Австралии назвали цели милитаризации страны
В Австралии открыто призывают сделать целью беспрецедентной милитаризации страны устрашение противника путем боевых действий на его территории, согласно... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:51
2023-01-13T13:52
в мире
австралия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Австралии открыто призывают сделать целью беспрецедентной милитаризации страны устрашение противника путем боевых действий на его территории, согласно опубликованным в пятницу рекомендациям на сайте издания Strategist Австралийского института стратегической политики. "Сдерживание требует устрашения, наверняка это то, что для противника не просто имеет значение, но имеет сполна: сдерживание основано сегодня на угрозе боли и уничтожения, а не только на угрозе военного поражения", - говорится в публикации за авторством военного аналитика Лесли Сибек, почетного профессора Австралийского национального университета. При этом она отметила, что "сдерживание может быть обусловлено военными средствами, но это и важный политический вопрос". "Считать сдерживанием блокирование районов (противника) неверно представит дело так, что это военная сфера, ... а не политическая ответственность", - заявила Сибек. По ее словам, сдерживание противника "будет вероятнее происходить не в удобном районе для операции австралийских сил обороны, а глубоко на недружественной территории". Эксперт настаивает на том, что помимо ракет Австралии необходим потенциал, который можно использовать на краткосрочную, среднюю и долгосрочную перспективы - "комплекс ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок". Как считает Сибек, правительство Австралии привержено партнерству AUKUS c США и Великобританией даже на фоне сомнений в том, что американцы смогут поставить атомные подводные лодки австралийцам, что легло в основу такого трехстороннего англо-саксонского партнерства. В марте, напомнила аналитик, закончится 18-месячный период консультаций в рамках AUKUS и будет выпущен аналитический доклад по обороне для министерства обороны Австралии. Австралия ради своей безопасности сочла неизбежной поддержку любых военных действий США, и потенциальным ее противником стал Китай, которого в Америке стали усиленно провоцировать заявлениями о защите Тайваня, отстаивающего свою "независимость". В последние годы власти Австралии пытаются противостоять росту влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в области безопасности, и закупают в США крупные партии различных вооружений.
https://ria.ru/20230105/himars-1843107559.html
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в мире, австралия, сша, китай
В мире, Австралия, США, Китай
13:51 13.01.2023 (обновлено: 13:52 13.01.2023)
 
В Австралии назвали цели милитаризации страны

В Австралии открыто призвали воевать на территории противника для его сдерживания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Австралии
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Австралии открыто призывают сделать целью беспрецедентной милитаризации страны устрашение противника путем боевых действий на его территории, согласно опубликованным в пятницу рекомендациям на сайте издания Strategist Австралийского института стратегической политики.
"Сдерживание требует устрашения, наверняка это то, что для противника не просто имеет значение, но имеет сполна: сдерживание основано сегодня на угрозе боли и уничтожения, а не только на угрозе военного поражения", - говорится в публикации за авторством военного аналитика Лесли Сибек, почетного профессора Австралийского национального университета.
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При этом она отметила, что "сдерживание может быть обусловлено военными средствами, но это и важный политический вопрос".
"Считать сдерживанием блокирование районов (противника) неверно представит дело так, что это военная сфера, ... а не политическая ответственность", - заявила Сибек. По ее словам, сдерживание противника "будет вероятнее происходить не в удобном районе для операции австралийских сил обороны, а глубоко на недружественной территории".
Эксперт настаивает на том, что помимо ракет Австралии необходим потенциал, который можно использовать на краткосрочную, среднюю и долгосрочную перспективы - "комплекс ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок".
Как считает Сибек, правительство Австралии привержено партнерству AUKUS c США и Великобританией даже на фоне сомнений в том, что американцы смогут поставить атомные подводные лодки австралийцам, что легло в основу такого трехстороннего англо-саксонского партнерства.
В марте, напомнила аналитик, закончится 18-месячный период консультаций в рамках AUKUS и будет выпущен аналитический доклад по обороне для министерства обороны Австралии.
Австралия ради своей безопасности сочла неизбежной поддержку любых военных действий США, и потенциальным ее противником стал Китай, которого в Америке стали усиленно провоцировать заявлениями о защите Тайваня, отстаивающего свою "независимость". В последние годы власти Австралии пытаются противостоять росту влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в области безопасности, и закупают в США крупные партии различных вооружений.
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