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В Курске около 200 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе - РИА Новости, 13.01.2023
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В Курске около 200 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе
В Курске около 200 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе - РИА Новости, 13.01.2023
В Курске около 200 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе
Около 200 домов в Северо-Западном микрорайоне Курска остались без тепла из-за повреждения магистрального трубопровода, специалисты выехали на место аварии,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:45
2023-01-13T21:45
происшествия
жкх
курская область
курск
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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Около 200 домов в Северо-Западном микрорайоне Курска остались без тепла из-за повреждения магистрального трубопровода, специалисты выехали на место аварии, сообщили мэр Курска Игорь Куцак и пресс-служба правительства Курской области. "На проспекте Дружбы, 2 произошло повреждение теплосети диаметром 800 мм. В зону отключения попало порядка 200 домов. Специалисты выехали на место. Ситуация находится под контролем", - отметил Куцак в своём Telegram-канале. В правительстве Курской области добавили, что авария произошла на магистральном трубопроводе, который обеспечивает теплом Северо-Западный микрорайон. "Все областные и городские службы выехали на место. Для координации работ создан штаб, который возглавил заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840030244.html
https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html
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происшествия, жкх, курская область, курск
Происшествия, ЖКХ, Курская область, Курск
21:45 13.01.2023
 
В Курске около 200 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

В Курске около 200 домов остались без тепла из-за аварии на магистарльном трубопроводе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРабочий на участке магистральной тепловой сети
Рабочий на участке магистральной тепловой сети - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Рабочий на участке магистральной тепловой сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Около 200 домов в Северо-Западном микрорайоне Курска остались без тепла из-за повреждения магистрального трубопровода, специалисты выехали на место аварии, сообщили мэр Курска Игорь Куцак и пресс-служба правительства Курской области.
"На проспекте Дружбы, 2 произошло повреждение теплосети диаметром 800 мм. В зону отключения попало порядка 200 домов. Специалисты выехали на место. Ситуация находится под контролем", - отметил Куцак в своём Telegram-канале.
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"Все областные и городские службы выехали на место. Для координации работ создан штаб, который возглавил заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
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