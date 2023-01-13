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Республиканцы пообещали провести аудит помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2023
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Республиканцы пообещали провести аудит помощи Украине
Республиканцы пообещали провести аудит помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Республиканцы пообещали провести аудит помощи Украине
Члены палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин и Майкл Маккол написали в Twitter о готовности работать над вопросом аудита помощи,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:01
2023-01-13T18:34
в мире
марджори тейлор грин
майкл маккол
конгресс сша
украина
сша
кевин маккарти
республиканская партия сша
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин и Майкл Маккол написали в Twitter о готовности работать над вопросом аудита помощи, предоставляемой Киеву.По ее словам, члены палаты представителей от республиканцев придерживаются принципа прозрачности для американских налогоплательщиков. В ноябре прошлого года в США представили законопроект об аудите выделяемых на помощь Украине средств. Позже член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к оказанию поддержки Киеву. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Киеву ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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в мире, марджори тейлор грин, майкл маккол, конгресс сша, украина, сша, кевин маккарти, республиканская партия сша
В мире, Марджори Тейлор Грин, Майкл Маккол, Конгресс США, Украина, США, Кевин Маккарти, Республиканская партия США
18:01 13.01.2023 (обновлено: 18:34 13.01.2023)
 
Республиканцы пообещали провести аудит помощи Украине

Республиканцы в конгрессе заявили, что готовы двигаться дальше по аудиту помощи Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин и Майкл Маккол написали в Twitter о готовности работать над вопросом аудита помощи, предоставляемой Киеву.

"У нас еще не заполнены комитеты (в новом составе конгресса. — Прим. ред.), но мы уже готовимся двигаться дальше по аудиту Украины. Никаких больше "открытых чеков", — подчеркнула Грин.

По ее словам, члены палаты представителей от республиканцев придерживаются принципа прозрачности для американских налогоплательщиков.
В ноябре прошлого года в США представили законопроект об аудите выделяемых на помощь Украине средств. Позже член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к оказанию поддержки Киеву.
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Киеву ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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