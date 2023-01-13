https://ria.ru/20230113/audit-1844710574.html

Республиканцы пообещали провести аудит помощи Украине

Республиканцы пообещали провести аудит помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2023

Республиканцы пообещали провести аудит помощи Украине

Члены палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин и Майкл Маккол написали в Twitter о готовности работать над вопросом аудита помощи,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:01

2023-01-13T18:01

2023-01-13T18:34

в мире

марджори тейлор грин

майкл маккол

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республиканская партия сша

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин и Майкл Маккол написали в Twitter о готовности работать над вопросом аудита помощи, предоставляемой Киеву.По ее словам, члены палаты представителей от республиканцев придерживаются принципа прозрачности для американских налогоплательщиков. В ноябре прошлого года в США представили законопроект об аудите выделяемых на помощь Украине средств. Позже член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к оказанию поддержки Киеву. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти, в свою очередь, заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Киеву ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844670810.html

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