https://ria.ru/20230113/artemovsk-1844669716.html

Советник Пушилина заявил, что поспешил со словами о блокировке Артемовска

Советник Пушилина заявил, что поспешил со словами о блокировке Артемовска - РИА Новости, 13.01.2023

Советник Пушилина заявил, что поспешил со словами о блокировке Артемовска

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что его слова об оперативном окружении Артемовска были преждевременными, но он уверен, что это вскоре... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:58

2023-01-13T15:58

2023-01-13T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что его слова об оперативном окружении Артемовска были преждевременными, но он уверен, что это вскоре произойдет. Сегодня он сообщил в эфире Первого канала, что Артемовск "сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются серьезные наши кулаки, которые делают охват города". После этого пресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала заявление главы "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрея Трошева, назвавшего данные Кимаковского "введением россиян в заблуждение". По словам Трошева, ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. "Информация от меня по блокировке г. Артемовска - преждевременна, но при этом наши парни из ЧВК "Вагнер" двигаются на этом направлении к победе", - написал Кимаковский в своем Telegram-канале. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230113/soledar-1844621642.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр