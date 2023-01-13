https://ria.ru/20230113/artemovsk-1844669716.html
Советник Пушилина заявил, что поспешил со словами о блокировке Артемовска
Советник Пушилина заявил, что поспешил со словами о блокировке Артемовска - РИА Новости, 13.01.2023
Советник Пушилина заявил, что поспешил со словами о блокировке Артемовска
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что его слова об оперативном окружении Артемовска были преждевременными, но он уверен, что это вскоре... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:58
2023-01-13T15:58
2023-01-13T15:58
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что его слова об оперативном окружении Артемовска были преждевременными, но он уверен, что это вскоре произойдет. Сегодня он сообщил в эфире Первого канала, что Артемовск "сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются серьезные наши кулаки, которые делают охват города". После этого пресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала заявление главы "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрея Трошева, назвавшего данные Кимаковского "введением россиян в заблуждение". По словам Трошева, ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. "Информация от меня по блокировке г. Артемовска - преждевременна, но при этом наши парни из ЧВК "Вагнер" двигаются на этом направлении к победе", - написал Кимаковский в своем Telegram-канале. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230113/soledar-1844621642.html
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Советник Пушилина заявил, что поспешил со словами о блокировке Артемовска
Советник Пушилина Кимаковский назвал свои слова о блокировке Артемовска преждевременными