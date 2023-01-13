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В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/artemovsk-1844551633.html
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска - РИА Новости, 13.01.2023
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Российские подразделения взяли Артемовск в оперативное окружение, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:08
2023-01-13T10:42
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
безопасность
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские подразделения взяли Артемовск в оперативное окружение, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.Он рассказал, что уже практически под полным контролем объединенной группировки находится Соледар, но идет серьезный огневой контакт. К успеху здесь привела подготовленная операция: город взяли в оперативное окружение, противник не мог доставлять туда боеприпасы и перемещать войска. Ранее на этой неделе руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои.Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230112/soledar-1844429058.html
https://ria.ru/20230113/soledar-1844551285.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, евгений пригожин, денис пушилин, соледар, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Безопасность
10:08 13.01.2023 (обновлено: 10:42 13.01.2023)
 
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Советник врио главы ДНР Пушилина Кимаковский заявил об оперативном окружении Артемовска

© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMYУлица в Артемовске
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY
Улица в Артемовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские подразделения взяли Артемовск в оперативное окружение, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Он рассказал, что уже практически под полным контролем объединенной группировки находится Соледар, но идет серьезный огневой контакт. К успеху здесь привела подготовленная операция: город взяли в оперативное окружение, противник не мог доставлять туда боеприпасы и перемещать войска.
"Примерно такая же ситуация складывается в Артемовске. Тоже город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются серьезные наши кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже работает очень плотно наша артиллерия. Это нам вселяет очень серьезный оптимизм", — заявил Кимаковский.
Ранее на этой неделе руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои.
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12 января, 16:05Специальная военная операция на Украине
В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара
Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииЕвгений ПригожинДенис ПушилинСоледарБезопасность
 
 
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