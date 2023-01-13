https://ria.ru/20230113/artemovsk-1844551633.html

В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска - РИА Новости, 13.01.2023

В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Российские подразделения взяли Артемовск в оперативное окружение, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:08

2023-01-13T10:08

2023-01-13T10:42

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

евгений пригожин

денис пушилин

соледар

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555171_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a240008ba0bf8c3a192e3ab03e821cf5.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские подразделения взяли Артемовск в оперативное окружение, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.Он рассказал, что уже практически под полным контролем объединенной группировки находится Соледар, но идет серьезный огневой контакт. К успеху здесь привела подготовленная операция: город взяли в оперативное окружение, противник не мог доставлять туда боеприпасы и перемещать войска. Ранее на этой неделе руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои.Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230112/soledar-1844429058.html

https://ria.ru/20230113/soledar-1844551285.html

артемовск

донецкая народная республика

соледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, евгений пригожин, денис пушилин, соледар, безопасность