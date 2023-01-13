https://ria.ru/20230113/arest-1844740440.html

Суд арестовал главу Московского центра наркологии по делу о мошенничестве

Суд арестовал главу Московского центра наркологии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.01.2023

Суд арестовал главу Московского центра наркологии по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:40

2023-01-13T19:40

2023-01-13T20:17

россия

происшествия

евгений брюн

владимир якушев

москва

московский научно-практический центр наркологии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина."Тверским районным судом города Москвы 13 января 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова Сергея Георгиевича", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что Копоров пробудет в СИЗО как минимум до 12 марта.Копоров занимает должность директора учреждения "Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ") и обвиняется в мошенничестве в особо крупного размере. Он проходит фигурантом по делу бывшего главного нарколога министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, которого обвиняют в хищении порядка 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы. В середине августа Кузьминский суд Москвы отправил Брюна под домашний арест по обвинению в мошенничестве.По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.

https://ria.ru/20230113/vzyatochnichestvo-1844516344.html

https://ria.ru/20230113/vzyatka-1844613610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, евгений брюн, владимир якушев, москва, московский научно-практический центр наркологии