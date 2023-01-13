19:40 13.01.2023 (обновлено: 20:17 13.01.2023)
Суд арестовал главу Московского центра наркологии по делу о мошенничестве
Суд арестовал до 12 марта главу Московского центра наркологии по делу о мошенничестве
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в медиабанкДиректор Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров в Тверском районном суде Москвы
Директор Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров в Тверском районном суде Москвы
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.
"Тверским районным судом города Москвы 13 января 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова Сергея Георгиевича", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Копоров пробудет в СИЗО как минимум до 12 марта.
Копоров занимает должность директора учреждения "Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ") и обвиняется в мошенничестве в особо крупного размере. Он проходит фигурантом по делу бывшего главного нарколога министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, которого обвиняют в хищении порядка 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы. В середине августа Кузьминский суд Москвы отправил Брюна под домашний арест по обвинению в мошенничестве.
По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.