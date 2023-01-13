https://ria.ru/20230113/arest-1844734912.html
Следователь попросил арестовать главу Московского центра наркологии
Следователь попросил арестовать главу Московского центра наркологии - РИА Новости, 13.01.2023
Следователь попросил арестовать главу Московского центра наркологии
Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об аресте директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, сообщила РИА... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:23
2023-01-13T19:23
2023-01-13T19:23
происшествия
евгений брюн
россия
москва
московский научно-практический центр наркологии
владимир якушев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об аресте директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина. "В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова Сергея Георгиевича", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что Копоров занимает должность директора учреждения "Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ") и обвиняется в мошенничестве в особо крупного размере. По ее словам, Копоров проходит фигурантом по делу бывшего главного нарколога министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, которого обвиняют в хищении порядка 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы. В середине августа Кузьминский суд Москвы отправил Брюна под домашний арест по обвинению в мошенничестве. По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.
https://ria.ru/20230113/vzyatochnichestvo-1844516344.html
https://ria.ru/20230113/vzyatka-1844613610.html
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РИА Новости
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происшествия, евгений брюн, россия, москва, московский научно-практический центр наркологии, владимир якушев
Происшествия, Евгений Брюн, Россия, Москва, Московский научно-практический центр наркологии, Владимир Якушев
Следователь попросил арестовать главу Московского центра наркологии
Следователь просит арестовать главу Московского центра наркологии по делу о мошенничестве