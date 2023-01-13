https://ria.ru/20230113/apteka-1844688388.html

Здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ

Здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023

Здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ

Здание аптеки в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:47

2023-01-13T16:47

2023-01-13T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Здание аптеки в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Киевский район): - прямое попадание в здание аптеки "Арника" по улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Аптека расположена на территории городской клинической больницы №1.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html

донецк

донецкая народная республика

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Здание аптеки в Киевском районе Донецка после обстрела Здание аптеки в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2023-01-13T16:47 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина