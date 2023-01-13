Рейтинг@Mail.ru
Здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/apteka-1844688388.html
Здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ
Здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
Здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ
Здание аптеки в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:47
2023-01-13T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844702349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80594095a1392d8769c5cbe3d6c1c1f8.jpg
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Здание аптеки в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Киевский район): - прямое попадание в здание аптеки "Арника" по улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Аптека расположена на территории городской клинической больницы №1.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Здание аптеки в Киевском районе Донецка после обстрела
Здание аптеки в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-01-13T16:47
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844702349_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da78fceacdb2a8f8720da9a81be6b39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
16:47 13.01.2023 (обновлено: 18:08 13.01.2023)
 
Здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ

Представительство ДНР: здание аптеки в Киевском районе Донецка повредили при обстрелах ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Здание аптеки в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Киевский район): - прямое попадание в здание аптеки "Арника" по улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Аптека расположена на территории городской клинической больницы №1.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Мы им мешаем: грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор под Соледаром - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 06:08
Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала