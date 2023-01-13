https://ria.ru/20230113/angar-1844601332.html
Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар
Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар - РИА Новости, 13.01.2023
Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар
Ангар со строительными материалами загорелся на западе Москвы неподалеку от "Внуково", площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:49
2023-01-13T12:49
2023-01-13T12:49
происшествия
москва
внуково (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ангар со строительными материалами загорелся на западе Москвы неподалеку от "Внуково", площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На улице Центральная происходит горение отдельно стоящего ангара со строительными материалами", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия уже направлены дежурные подразделения спасателей. Обстоятельства пожара, его площадь и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844523591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, внуково (аэропорт), россия
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт), Россия
Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар
Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар со строительными материалами
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ангар со строительными материалами загорелся на западе Москвы неподалеку от "Внуково", площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Центральная происходит горение отдельно стоящего ангара со строительными материалами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже направлены дежурные подразделения спасателей. Обстоятельства пожара, его площадь и информация о пострадавших уточняются.