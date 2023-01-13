https://ria.ru/20230113/angar-1844601332.html

Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар

Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар - РИА Новости, 13.01.2023

Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар

Ангар со строительными материалами загорелся на западе Москвы неподалеку от "Внуково", площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:49

2023-01-13T12:49

2023-01-13T12:49

происшествия

москва

внуково (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ангар со строительными материалами загорелся на западе Москвы неподалеку от "Внуково", площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На улице Центральная происходит горение отдельно стоящего ангара со строительными материалами", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия уже направлены дежурные подразделения спасателей. Обстоятельства пожара, его площадь и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844523591.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, внуково (аэропорт), россия