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Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар - РИА Новости, 13.01.2023
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Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар
Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар - РИА Новости, 13.01.2023
Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар
Ангар со строительными материалами загорелся на западе Москвы неподалеку от "Внуково", площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:49
2023-01-13T12:49
происшествия
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ангар со строительными материалами загорелся на западе Москвы неподалеку от "Внуково", площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На улице Центральная происходит горение отдельно стоящего ангара со строительными материалами", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия уже направлены дежурные подразделения спасателей. Обстоятельства пожара, его площадь и информация о пострадавших уточняются.
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Владимир Лаврентьев
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происшествия, москва, внуково (аэропорт), россия
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт), Россия
12:49 13.01.2023
 
Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар

Рядом с аэропортом Внуково загорелся ангар со строительными материалами

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ангар со строительными материалами загорелся на западе Москвы неподалеку от "Внуково", площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Центральная происходит горение отдельно стоящего ангара со строительными материалами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже направлены дежурные подразделения спасателей. Обстоятельства пожара, его площадь и информация о пострадавших уточняются.
Вид на город Красноярск - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 04:00
В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе
 
ПроисшествияМоскваВнуково (аэропорт)Россия
 
 
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