https://ria.ru/20230113/altay-1844677756.html

На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадал ребенок

На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадал ребенок - РИА Новости, 13.01.2023

На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадал ребенок

Владельца веревочного парка на Алтае приговорили к обязательным работам после того, как 11-летняя девочка получила травмы во время прохождения маршрута,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:18

2023-01-13T16:18

2023-01-13T16:18

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владельца веревочного парка на Алтае приговорили к обязательным работам после того, как 11-летняя девочка получила травмы во время прохождения маршрута, рассказали в пресс-службе СУ СК по региону."Индивидуальный предприниматель из Барнаула признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении. Уточняется, что ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.Следствием и судом установлено, что в 2017 году мужчина самостоятельно (кустарным способом) изготовил и поставил на территории парка культуры и отдыха города Новоалтайска веревочную трассу "Веревкино-Парк". 22 июня 2022 года на аттракцион была допущена 11-летняя девочка, которая при прохождении этапа "Тарзанка" запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи.Девушка-инструктор растерялась, поэтому оказывать помощь пострадавшей начали находившиеся рядом гости."Тяжкие последствия для жизни и здоровья несовершеннолетней не наступили благодаря активным действиям посетителей парка, освободивших шею ребенка от страховочных тросов. С признаками асфиксии девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали помощь", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230112/sud-1844465672.html

новоалтайск

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

следственный комитет россии (ск рф), новоалтайск, происшествия, новости - туризм