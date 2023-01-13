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На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадал ребенок - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230113/altay-1844677756.html
На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадал ребенок
На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадал ребенок - РИА Новости, 13.01.2023
На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадал ребенок
Владельца веревочного парка на Алтае приговорили к обязательным работам после того, как 11-летняя девочка получила травмы во время прохождения маршрута,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:18
2023-01-13T16:18
туризм
следственный комитет россии (ск рф)
новоалтайск
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владельца веревочного парка на Алтае приговорили к обязательным работам после того, как 11-летняя девочка получила травмы во время прохождения маршрута, рассказали в пресс-службе СУ СК по региону."Индивидуальный предприниматель из Барнаула признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении. Уточняется, что ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.Следствием и судом установлено, что в 2017 году мужчина самостоятельно (кустарным способом) изготовил и поставил на территории парка культуры и отдыха города Новоалтайска веревочную трассу "Веревкино-Парк". 22 июня 2022 года на аттракцион была допущена 11-летняя девочка, которая при прохождении этапа "Тарзанка" запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи.Девушка-инструктор растерялась, поэтому оказывать помощь пострадавшей начали находившиеся рядом гости."Тяжкие последствия для жизни и здоровья несовершеннолетней не наступили благодаря активным действиям посетителей парка, освободивших шею ребенка от страховочных тросов. С признаками асфиксии девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали помощь", — добавили в пресс-службе.
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следственный комитет россии (ск рф), новоалтайск, происшествия, новости - туризм
Туризм, Следственный комитет России (СК РФ), Новоалтайск, Происшествия, Новости - Туризм
16:18 13.01.2023
 
На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадал ребенок

Владельца веревочного парка в Алтайском крае приговорили к обязательным работам

© РИА Новости / Владимир АстапковичВеревочный комплекс "ПандаПарк" расположен на высоте 1350 метров над уровнем моря, а его препятствия находятся на высоте девятиэтажного дома — около 23 метров над уровнем земли
Веревочный комплекс ПандаПарк расположен на высоте 1350 метров над уровнем моря, а его препятствия находятся на высоте девятиэтажного дома — около 23 метров над уровнем земли - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владельца веревочного парка на Алтае приговорили к обязательным работам после того, как 11-летняя девочка получила травмы во время прохождения маршрута, рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.
"Индивидуальный предприниматель из Барнаула признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении. Уточняется, что ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.
Следствием и судом установлено, что в 2017 году мужчина самостоятельно (кустарным способом) изготовил и поставил на территории парка культуры и отдыха города Новоалтайска веревочную трассу "Веревкино-Парк". 22 июня 2022 года на аттракцион была допущена 11-летняя девочка, которая при прохождении этапа "Тарзанка" запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи.
Девушка-инструктор растерялась, поэтому оказывать помощь пострадавшей начали находившиеся рядом гости.
"Тяжкие последствия для жизни и здоровья несовершеннолетней не наступили благодаря активным действиям посетителей парка, освободивших шею ребенка от страховочных тросов. С признаками асфиксии девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали помощь", — добавили в пресс-службе.
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