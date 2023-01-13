https://ria.ru/20230113/akaev-1844537728.html
В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева
В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева - РИА Новости, 13.01.2023
В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева
Уголовные дела в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращены за истечением срока давности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:44
2023-01-13T08:44
2023-01-13T08:47
в мире
киргизия
аскар акаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/60/1533286094_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e04c764c5a4c049f61b07f5f422aca40.jpg
БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Уголовные дела в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращены за истечением срока давности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики. “Уголовное дело в отношении экс-президента Акаева прекращено за истечением срока давности”, - заявил представитель Генпрокуратуры. По его словам, первый президент Киргизии обвинялся в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением и халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией “Камеко” в 1992 году и реструктуризации проекта “Кумтор” в 2003 году. В конце 2021 года сам Акаев заявил журналистам, что правоохранительные органы Киргизии больше не имеют к нему претензий. Однако вскоре после его заявления Госкомитет Нацбезопасности республики эту информацию опроверг, отметив, что расследование уголовного дела по Кумтору в отношении Акаева продолжается. Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%. В конце июля 2022 месторождение полностью перешло в собственность Киргизии. Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
https://ria.ru/20210802/akaev-1744007324.html
https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/60/1533286094_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_579f47d8c4432a1becb564167f0f17b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, аскар акаев
В мире, Киргизия, Аскар Акаев
08:44 13.01.2023 (обновлено: 08:47 13.01.2023)
В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева
ГП Киргизии прекратила дела в отношении экс-президента Акаева за истечением срока давности
БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Уголовные дела в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращены за истечением срока давности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
“Уголовное дело в отношении экс-президента Акаева прекращено за истечением срока давности”, - заявил представитель Генпрокуратуры.
По его словам, первый президент Киргизии обвинялся в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением и халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией “Камеко” в 1992 году и реструктуризации проекта “Кумтор” в 2003 году.
В конце 2021 года сам Акаев заявил журналистам, что правоохранительные органы Киргизии больше не имеют к нему претензий. Однако вскоре после его заявления Госкомитет Нацбезопасности республики эту информацию опроверг, отметив, что расследование уголовного дела по Кумтору в отношении Акаева продолжается.
Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%. В конце июля 2022 месторождение полностью перешло
в собственность Киргизии.
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.