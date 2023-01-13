https://ria.ru/20230113/akaev-1844537728.html

В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева

В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева - РИА Новости, 13.01.2023

В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева

Уголовные дела в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращены за истечением срока давности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:44

2023-01-13T08:44

2023-01-13T08:47

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киргизия

аскар акаев

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БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Уголовные дела в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращены за истечением срока давности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики. “Уголовное дело в отношении экс-президента Акаева прекращено за истечением срока давности”, - заявил представитель Генпрокуратуры. По его словам, первый президент Киргизии обвинялся в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением и халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией “Камеко” в 1992 году и реструктуризации проекта “Кумтор” в 2003 году. В конце 2021 года сам Акаев заявил журналистам, что правоохранительные органы Киргизии больше не имеют к нему претензий. Однако вскоре после его заявления Госкомитет Нацбезопасности республики эту информацию опроверг, отметив, что расследование уголовного дела по Кумтору в отношении Акаева продолжается. Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%. В конце июля 2022 месторождение полностью перешло в собственность Киргизии. Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.

https://ria.ru/20210802/akaev-1744007324.html

https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, аскар акаев