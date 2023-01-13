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В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева - РИА Новости, 13.01.2023
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В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева
В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева - РИА Новости, 13.01.2023
В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева
Уголовные дела в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращены за истечением срока давности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:44
2023-01-13T08:47
в мире
киргизия
аскар акаев
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БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Уголовные дела в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращены за истечением срока давности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики. “Уголовное дело в отношении экс-президента Акаева прекращено за истечением срока давности”, - заявил представитель Генпрокуратуры. По его словам, первый президент Киргизии обвинялся в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением и халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией “Камеко” в 1992 году и реструктуризации проекта “Кумтор” в 2003 году. В конце 2021 года сам Акаев заявил журналистам, что правоохранительные органы Киргизии больше не имеют к нему претензий. Однако вскоре после его заявления Госкомитет Нацбезопасности республики эту информацию опроверг, отметив, что расследование уголовного дела по Кумтору в отношении Акаева продолжается. Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%. В конце июля 2022 месторождение полностью перешло в собственность Киргизии. Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
https://ria.ru/20210802/akaev-1744007324.html
https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html
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в мире, киргизия, аскар акаев
В мире, Киргизия, Аскар Акаев
08:44 13.01.2023 (обновлено: 08:47 13.01.2023)
 
В Киргизии прекратили уголовные дела в отношении экс-президента Акаева

ГП Киргизии прекратила дела в отношении экс-президента Акаева за истечением срока давности

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Бывший президент Киргизии Аскар Акаев. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Уголовные дела в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращены за истечением срока давности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
“Уголовное дело в отношении экс-президента Акаева прекращено за истечением срока давности”, - заявил представитель Генпрокуратуры.
Президент Киргизии Аскар Акаев. 1 апреля 2005 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа 2021, 14:49
Биография Аскара Акаева
По его словам, первый президент Киргизии обвинялся в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением и халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией “Камеко” в 1992 году и реструктуризации проекта “Кумтор” в 2003 году.
В конце 2021 года сам Акаев заявил журналистам, что правоохранительные органы Киргизии больше не имеют к нему претензий. Однако вскоре после его заявления Госкомитет Нацбезопасности республики эту информацию опроверг, отметив, что расследование уголовного дела по Кумтору в отношении Акаева продолжается.
Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%. В конце июля 2022 месторождение полностью перешло в собственность Киргизии.
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
Рудник Кумтор в Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля 2021, 08:00
Кумтор. Украденное будущее Кыргызстана
 
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